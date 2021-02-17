Рабский труд в Великобритании: в рамках дела арестованы дорогой автомобиль и недвижимость в Юрмале

Напомним, в ноябре 2017 года от правозащитных учреждений Великобритании при посредничестве Европола была получена информация, что в период времени с 2013 года по май 2017 года в Латвии вербовали людей для работы в Великобритании с целью эксплуатации, сообщает агентство LETA.

После получения информации в ноябре 2017 года Госполиция начала уголовный процесс по факту того, что организованная группа лиц с 2013 года вербовала в Латвии и отправляла в Великобританию людей с целью эксплуатации.

Уголовный процесс дополнительно квалифицирован по факту похищения мобильного телефона, легализации преступно нажитых средств, угроз убить или нанести тяжкие телесные повреждения с целью запугать свидетелей, дающих полиции показания по поводу торговли людьми.

В январе 2018 года была создана объединенная следственная группа с правозащитными учреждениями Великобритании.

В 2018 году суд Великобритании осудил девятерых участников группировки за торговлю людьми и за осуществление и поддержку эксплуатации труда в организованной группе. Среди задержанных в Великобритании были Марек Кайра, Айнар Пелцис, Илгвар Пелцис, Карлис Александров, Магдалена Клейна и Йоланта Пелце.

В ходе следствия выяснилось, что организованная группа с 1 июля 2012 года по 30 июля 2015 года вербовала на территории Латвии малообеспеченных лиц, предлагая им авиабилеты в Великобританию, где их размещали и обращали в рабство, с помощью насилия отнимая документы и ранее оформленные расчетные карты.

Затем преступники использовали людей на разных работах, а с их расчетных карт снимали зарплату в банкоматах и тратили на свои нужды.

По данным правозащитных учреждений Великобритании, всего в рабство попали 23 человека из Латвии. 3

В ходе уголовного процесса от правозащитных учреждений Великобритании была получена информация еще о нескольких лицах, действующих в составе преступной группы, которым не были выдвинуты обвинения, так как было констатировано, что преступления были совершены на территории Латвии.

Таким образом, в уголовном процессе подозреваемыми были признаны еще пять человек, в отношении трех из которых были выделены уголовные процессы, которые передали прокуратуре Латвии для начала уголовного преследования.

Принимая во внимание, что одна из подозреваемых по-прежнему находится в Великобритании в тюрьме, досудебное расследование по уголовному процессу в отношении нее еще не закончено.

В январе 2021 года из ранее упомянутого уголовного процесса был выделен другой уголовный процесс против главного организатора преступной группы по поводу похищения мобильного телефона, совершенного в 2018 году в Юрмале. Кроме того, это дело начато в связи с легализацией преступно нажитых средств в период времени с сентября 2015 года по февраль 2018 года и легализацией преступно нажитых средств в группе с период времени с сентября 2015 года по февраль 2018 года.