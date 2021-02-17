В Эстонии подтверждено 811 новых случаев Covid-19, в Литве - 376
За минувшие сутки в Эстонии подтверждено 811 новых случаев Covid-19, скончались два человека. В Литве - 376 новых случаев коронавируса и 15 смертей.
За минувшие сутки в Эстонии подтверждено 811 новых случаев Covid-19, скончались два человека. В Литве - 376 новых случаев коронавируса и 15 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии сделано 6350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 811, то есть 12,8%. Два человека скончались.
По состоянию на утро среды за сутки в больницах открыты 60 новых истории болезни Covid-19, больничное лечение требуется 507 пациентам.
От Covid-19 в Эстонии привиты 48 573 человека, две дозы вакцины получили 23 149 человек.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 376 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрирован 191 821 случай Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3113 человека, а всего с данным заболеванием прямо или косвенно связано 6035 смертей.
Первой дозой вакцины от Covid-19 в Литве привиты 102 691 человек, двумя дозами - 55 212 человек.