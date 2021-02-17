Остановить работу предприятий и торговых центров: Швеция готовится усилить ограничения

Правительство встревожено риском вспышки третьей волны, сообщила министр здравоохранения страны Лена Халленгрен.
"Частичное закрытие общества Швеции может стать необходимостью", - предупредила министр.
Риск, что в Швеции может начаться третья волна распространения коронавируса, высок, признало Управление общественного здоровья Швеции, указав, что прирост числа случаев заболеваемости можно объяснить тем, что слишком мало людей соблюдают рекомендации носить маски в общественном транспорте и работать из дома.
В течение прошлой недели число новых случаев заражения оставалось неизменным, однако есть все признаки, что тенденция изменится.
Кумулятивная 14-дневная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей составляет 400 человек, и это число, по сравнению с неделей ранее, увеличилось.
"Есть несколько признаков, свидетельствующих, что рекомендации соблюдаются не так хорошо как раньше", - сказала руководитель Управления общественного здоровья Карин Тегмарк Визель.
"Люди работают на рабочих местах во всем большем количестве", - добавила она.
21 регион Швеции сообщил, что рекомендации по поводу ношения масок в общественном транспорте в часы наиболее интенсивного движения соблюдаются в меньшей степени соблюдаются, сказала она.