"Ювентус" проиграл, но сохранил шансы на четвертьфинал

Порту - Ювентус 2:1

Матч на стадионе "Драгау" в Порту завершился победой хозяев со счётом 2:1. Счёт в этой встрече был открыт уже на 2-й минуте благодаря точному удару Мехди Тереми. На 46-й минуте Мусса Марега упрочил преимущество португальской команды, но на 82-й минуте Федерико Кьеза сократил отставание "Ювентуса" в счёте и подарил туринцам надежду перед ответной игрой.

Севилья - Боруссия Дортмунд 2:3

В параллельном матче "Севилья" у себя дома проиграла дортмундской "Боруссии". На 7-й минуте Сусо вывел вперёд хозяев, но уже на 19-й минуте Махмуд Дахуд сравнял счёт. Затем Эрлинг Холанд вывел "Боруссию" вперёд, а на 43-й минуте норвежец оформил дубль. Окончательный счёт на 84-й минуте установил Люк де Йонг, который сократил разрыв до минимума.

Что касается Холанда, то на его счету теперь 18 голов в 13 матчах Лиги чемпионов - это рекорд. Также 20-летний нападающий вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов среди норвежцев. У него столько же мячей, сколько и у Джона Карью, а до бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера остался всего один гол. Всего в текущем сезоне Холанд забил 25 мячей в 24 матчах.