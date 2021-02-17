Медведев и Циципас сыграют за выход в финал Australian Open. Надаль выбыл

Медведев пробился в полуфинал благодаря победе над своим соотечественником Андреем Рублёвым, который занимает 8-е место в мировом рейтинге. Их поединок завершился со счётом 7:5, 6:3, 6:2. Счёт личных встреч оппонентов стал 5:0 в пользу Медведева.

"Надеюсь, что мы будем играть друг против друга ещё много лет. Когда-нибудь мне всё-таки удастся победить Медведева. В каждом нашем матче у меня были шансы, так что мой день ещё настанет", - цитирует 23-летнего Рублёва Herald Sun.﻿

В другом четвертьфинале испанец Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу. Матч продолжался 4 часа 5 минут и завершился со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7.

Таким образом, в полуфинале Australian Open нас ждёт противостояние четвёртой ракетки мира Даниила Медведева и шестой ракетки мира Стефаноса Циципаса. Теннисисты встречались друг с другом шесть раз, и лишь однажды греку удалось одержать победу.

Стоит отметить, что Медведев одержал 19-ю победу подряд (не проигрывает с октября 2020 года) и уже обеспечил себе попадание в топ-3 по итогам Australian Open.

В другом матче путёвку в финал разыграют серб Новак Джокович (1 ATP) и россиянин Аслан Карацев (114 ATP).