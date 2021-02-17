"Прихлопнули, и тишина". Путин прокомментировал отключение Латвией 16 российских телеканалов

"Посмотрите, что в Латвии произошло: взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули. И тишина. Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу? Оценки того, что происходит в Европе со свободой слова?" - сказал он.

Путин отметил, что со стороны представителей Запада не было никаких оценок или осуждений таких действий в отношении российских медиа.

"Вроде как-то так и надо. Это якобы борьба с пропагандой, а то, что они делают - не пропаганда", 76

- отметил глава государства.

По словам Путина, "западные страны применяют в отношении России инструменты достижения их геополитических целей".

"Ничего необычного в этом нет, но последние события ярко подтверждают справедливость наших оценок", - отметил он.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 каналов из списка ретранслируемых в Латвии, поскольку с 1 февраля неизвестно, кто является их представителем в Латвии.