Ср, 17.02.2021
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экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле
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"Прихлопнули, и тишина". Путин прокомментировал отключение Латвией 16 российских телеканалов

Владимир Путин ФОТО: EPA/Scanpix

Президент России Владимир Путин раскритиковал страны Европы за их заявления о свободе слова. Во время встречи с главами фракции Госдумы он напомнил о проблемах в работе российских СМИ за границей, пишет Lenta.ru.

"Посмотрите, что в Латвии произошло: взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули. И тишина. Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу? Оценки того, что происходит в Европе со свободой слова?" - сказал он.

Путин отметил, что со стороны представителей Запада не было никаких оценок или осуждений таких действий в отношении российских медиа. 

"Вроде как-то так и надо. Это якобы борьба с пропагандой, а то, что они делают - не пропаганда",

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- отметил глава государства.

По словам Путина, "западные страны применяют в отношении России инструменты достижения их геополитических целей".

"Ничего необычного в этом нет, но последние события ярко подтверждают справедливость наших оценок", - отметил он.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 каналов из списка ретранслируемых в Латвии, поскольку с 1 февраля неизвестно, кто является их представителем в Латвии.

NEPLP исключил из списка ретранслируемых в Латвии следующие каналы: Рен ТВ Балтия, НТВ Мир, Карусель International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, "Киномиксия", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", КВН ТВ, Кухня ТВ, Бокс ТВ и HD Life.

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