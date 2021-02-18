Слуцкий назвал 5 лучших футболистов и выбрал лучший бургер в McDonald’s

49-летний наставник в пятёрку самых техничных футболистов, включил игроков, которые в разные годы выступали под его руководством в казанском "Рубине", московском ЦСКА и голландском "Витессе".

"Эдегор, Кварацхелия, Думбия, Макаров и Ерёменко. Рома прямо изучал финты, у него отец на этом специализируется. Если у Месхи был один финт, то у Ромы было штук 10 фамильных финтов. И он все их использует. Если говорить про Макарова и Хвичу, у них самый необычный и эффективный дриблинг", - приводит слова Слуцкого Sport24.

Что касается ивуарийца Сейду Думбия, который в составе ЦСКА забил 95 голов и сделал 36 голевых передач в 150 матчах, то Слуцкий назвал его уникальным футболистом, несмотря на то, что многие его недооценивали в период выступлений за московский клуб.

"Я всегда сравнивал его с Сыроежкиным из "Приключений Электроника". Когда он вышел на замену и с шайбой вбегал в толпу. Думбия так делал с мячом. Просто вбегал в толпу и как-то из неё выбегал с мячом. Нигде такого не видел. Уникум! И это при том, что с 16 метров он не мог добить до ворот", - вспоминает Слуцкий.

После ухода из ЦСКА в 2015 году Думбия поиграл в чемпионатах Англии, Швейцарии, Португалии и Испании. В начале 2021 года футболист подписал полугодовой контракт с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс".

Не обошлось в интервью и без шутливого вопроса, так корреспондент Sport24 Дмитрий Егоров спросил специалиста, какой у него любимый бургер в сети ресторанов McDonald’s.