Слуцкий назвал 5 лучших футболистов и выбрал лучший бургер в McDonald’s

49-летний наставник в пятёрку самых техничных футболистов, включил игроков, которые в разные годы выступали под его руководством в казанском "Рубине", московском ЦСКА и голландском "Витессе".
"Эдегор, Кварацхелия, Думбия, Макаров и Ерёменко. Рома прямо изучал финты, у него отец на этом специализируется. Если у Месхи был один финт, то у Ромы было штук 10 фамильных финтов. И он все их использует. Если говорить про Макарова и Хвичу, у них самый необычный и эффективный дриблинг", - приводит слова Слуцкого Sport24.
Что касается ивуарийца Сейду Думбия, который в составе ЦСКА забил 95 голов и сделал 36 голевых передач в 150 матчах, то Слуцкий назвал его уникальным футболистом, несмотря на то, что многие его недооценивали в период выступлений за московский клуб.
"Я всегда сравнивал его с Сыроежкиным из "Приключений Электроника". Когда он вышел на замену и с шайбой вбегал в толпу. Думбия так делал с мячом. Просто вбегал в толпу и как-то из неё выбегал с мячом. Нигде такого не видел. Уникум! И это при том, что с 16 метров он не мог добить до ворот", - вспоминает Слуцкий.
После ухода из ЦСКА в 2015 году Думбия поиграл в чемпионатах Англии, Швейцарии, Португалии и Испании. В начале 2021 года футболист подписал полугодовой контракт с мальтийским клубом "Хамрун Спартанс".
Не обошлось в интервью и без шутливого вопроса, так корреспондент Sport24 Дмитрий Егоров спросил специалиста, какой у него любимый бургер в сети ресторанов McDonald’s.
"В McDonald’s я могу себе позволить сходить максимум раз в полгода. Сейчас я сижу на модной диете, когда 20 часов не ешь, 4 часа ешь. Но если возвращаться к любимому бургеру… Если я зайду в McDonald’s, то возьму себе Big Mac", - сказал Слуцкий.