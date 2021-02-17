В больницы попадают переболевшие Covid-19 пациенты с повреждениями легких

Эти пациенты с оставшимися после Covid-19 последствиями в том числе испытывают проблемы с кардиологией и почками, рассказала она. "Вопрос в том, нужно ли создавать отдельно для них какую-то программу и какими будут сигналы, чтобы их можно было лечить не только в больницах высшего уровня, но и более низкого", - сказала Валдмане.

У этих людей имеются долгосрочные осложнения после "Covid-19", в том числе проблемы с сердцем и почками. "Решается, нужно ли для них создавать отдельную программу и каковы будут индикации, чтобы лечить их не только в больницах высшего, но и более низкого уровня", - сказала Валдмане.

Она отметила, что ситуация в больницах стабилизировалась, но количество коек, выделенных для пациентов с "Covid-19", пока не сокращается. "Чтобы уменьшить количество таких коек, мы еще неделю подождем предложений от больниц", - сказала представитель Минздрава, добавив, что при хорошем раскладе можно вернуться к предоставлению определенных плановых услуг.

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков сообщил, что на прошлой неделе наблюдался рост случаев заражения на рабочих местах и в центрах социального ухода.

Люди заражаются и на частных мероприятиях, но меньше - в образовательных и медицинских учреждениях.

В последнюю неделю в 55,2% случаев заболевания удалось выяснить источник заражения.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 946 новых случаев Covid-19, скончались 22 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет.

Во вторник сделан 12 251 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,7%.