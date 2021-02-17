Ср, 17.02.2021
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Пластический хирург рассказал, что с лицом Деми Мур

Деми Мур на показе Fendi ФОТО: AFP/SCANPIX

27 января в Париже в рамках Недели моды прошел показ Fendi, в котором приняли участие многие знаменитости, но одной из самых обсуждаемых стала голливудская звезда Деми Мур. Внимание поклонников привлекло лицо модели: в Twitter некоторые пользователи высказались о не совсем удачных пластических операциях Мур, пишет Peopletalk.

Действительно, за короткое время Мур преобразилась настолько, что даже не все поклонники смогли узнать актрису на подиуме. 

"Что с ней произошло?", "Бедная женщина", "Покажите мне ее пластического хирурга!" - писали в ужасе пользователи. 

Преображение актрисы решил изучить пластический хирург из Беверли-Хиллз, доктор Чарльз С. Ли. Он поделился роликом, в котором разобрал внешние изменения Деми Мур.

По его словам, выраженные скулы являются классическими "линиями Джокера", которые появляются после подтяжки у пациентов из "группы риска". У таких пациентов, в естественном состоянии, линия скул достаточно заметна, поэтому когда кожу подтягивают, эти линии становятся очень глубокими.

"Этого можно избежать, если не трогать эту зону во время операции", - объяснил доктор Ли.

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