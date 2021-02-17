Пластический хирург рассказал, что с лицом Деми Мур

Действительно, за короткое время Мур преобразилась настолько, что даже не все поклонники смогли узнать актрису на подиуме.
"Что с ней произошло?", "Бедная женщина", "Покажите мне ее пластического хирурга!" - писали в ужасе пользователи.
Преображение актрисы решил изучить пластический хирург из Беверли-Хиллз, доктор Чарльз С. Ли. Он поделился роликом, в котором разобрал внешние изменения Деми Мур.
По его словам, выраженные скулы являются классическими "линиями Джокера", которые появляются после подтяжки у пациентов из "группы риска". У таких пациентов, в естественном состоянии, линия скул достаточно заметна, поэтому когда кожу подтягивают, эти линии становятся очень глубокими.
"Этого можно избежать, если не трогать эту зону во время операции", - объяснил доктор Ли.