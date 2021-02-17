От Covid-19 начали вакцинировать людей старше 70 лет

Согласно установленному правительством распределению приоритетных групп, всего планируется вакцинировать 89 000 человек в возрасте от 70 до 79 лет, 86 700 человек в возрасте от 80 до 89 лет и еще 12 000 человек в возрасте старше 90 лет.