Павлютс: усталость общества от ограничений достигла критического уровня
Усталость населения от мер безопасности по сдерживанию Covid-19 достигла критического уровня, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Усталость населения от мер безопасности по сдерживанию Covid-19 достигла критического уровня, заявил журналистам в среду министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Он отметил, что во вторник, 16 февраля, состоялось в известном смысле историческое заседание Кабинета министров, поскольку это первое открытое заседание по вопросам Covid-19.
Это было иллюстрацией того, насколько сложны аргументы и насколько неоднозначные решения нам приходится принимать", - сказал министр.
По словам Павлютса, правительство, с одной стороны, осознает, как много трудностей пережило латвийское общество за последние 11 месяцев, как сильно и по-разному повлияла пандемия на жителей страны.
"В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что