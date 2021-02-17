Павлютс: усталость общества от ограничений достигла критического уровня

Он отметил, что во вторник, 16 февраля, состоялось в известном смысле историческое заседание Кабинета министров, поскольку это первое открытое заседание по вопросам Covid-19.

"На нем действительно можно было получить представление о том, как принимаются решения по вопросам, связанным с уменьшением заболеваемости и вакцинацией.

Это было иллюстрацией того, насколько сложны аргументы и насколько неоднозначные решения нам приходится принимать", - сказал министр.

По словам Павлютса, правительство, с одной стороны, осознает, как много трудностей пережило латвийское общество за последние 11 месяцев, как сильно и по-разному повлияла пандемия на жителей страны.

"В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что