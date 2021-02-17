ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального

Суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей". В суде отметили, что такие меры были приняты "без ущерба для решения по существу настоящего дела".

Как утверждает адвокат российского политика Ольга Михайлова, в соответствии с регламентом ЕСПЧ, правительство России должно исполнить данное решение.

Минюст России заявил, что требование ЕСПЧ "заведомо неисполнимо".

Ранее сообщалось, что Комитет министров Европейского совета принял к рассмотрению жалобу лидера российской оппозиции Алексея Навального на то, что Москва не исполняет решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления предположительно боевым ядом из группы "Новичок". Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу Yves Rocher. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.