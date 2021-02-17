Ср, 17.02.2021
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экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле
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ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального
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Алексей Навальный ФОТО: AP/Scanpix

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России немедленно освободить из-под стражи политика Алексея Навального, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс". 

Суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей". В суде отметили, что такие меры были приняты "без ущерба для решения по существу настоящего дела". 

Как утверждает адвокат российского политика Ольга Михайлова, в соответствии с регламентом ЕСПЧ, правительство России должно исполнить данное решение. 

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Минюст России заявил, что требование ЕСПЧ "заведомо неисполнимо".

Ранее сообщалось, что Комитет министров Европейского совета принял к рассмотрению жалобу лидера российской оппозиции Алексея Навального на то, что Москва не исполняет решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления предположительно боевым ядом из группы "Новичок". Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу Yves Rocher. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.

ЕСПЧ в 2017 году признал приговор по делу Yves Rocher несправедливым. Правительство России выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.

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