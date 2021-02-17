Премьер: занятые во время кризиса средства Латвия вернет без проблем при условии роста экономики

Во вторник министры поддержали предложение Министерства финансов о выделении еще 500 млн евро на непредвиденные случаи, в результате общий объем этой бюджетной программы составил 826,73 млн евро. Эти средства будут направлены на снижение негативного воздействия Covid-19.

Кариньш пояснил, что все средства, которые направляются на поддержку бизнеса и жителей во время кризиса, - это деньги, которые государство взяло в долг на международных финансовых рынках, поэтому их нужно будет возвращать.

Премьер отметил, что в настоящее время у Латвии очень хороший кредитный рейтинг, что позволяет стране брать кредиты на выгодных условиях.

Чтобы уменьшить опасения по поводу чрезмерного заимствования средств, Кариньш заявил, что, как только Латвия больше не сможет брать в долг, Совет по фискальной дисциплине и Банк Латвии громко об этом предупредят.

Премьер сообщил, что внешний долг Латвии в настоящее время составляет 47% валового внутреннего продукта (ВВП). Это много, но по сравнению с другими странами Европейского союза, где внешний долг в среднем составляет 60% от ВВП, долг Латвии относительно невелик.