Ср, 17.02.2021
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Министры иностранных дел Латвии и Эстонии подчеркнули необходимость успешной реализации проекта Rail Baltica

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Необходимо успешно реализовывать проект Rail Baltica и обеспечить финансовое участие в нем Европейского союза (ЕС), подчеркнули министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс по итогам встречи в Риге.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения между Латвией и Эстонией, вопросы регионального сотрудничества, ситуацию в Беларуси и России.

Министры иностранных дел высоко оценили добрососедские отношения между странами, основанные на общих ценностях, схожем историческом опыте и экономических интересах.

Ринкевич и Лийметс обменялись мнениями о ситуации в борьбе с пандемией Covid-19 и подчеркнули геополитическую роль и экономическое значение региональных транспортных и энергетических проектов.

Говоря о международных отношениях, Ринкевич подчеркнул тесное сотрудничество между Латвией и Эстонией в согласовании позиции в отношении России, в том числе в международных форматах. По мнению министра, такой подход следует продолжить, привлекая другие страны, придерживающиеся похожей точки зрения.

Что касается ситуации в Беларуси, министры пришли к общему мнению, что единственным реальным выходом из кризиса являются новые, справедливые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.

Лийметс занимает пост министра иностранных дел Эстонии с 26 января. В ходе первого рабочего визита в Латвию министр иностранных дел Эстонии также встретилась с президентом Эгилом Левитсом.

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