Министры иностранных дел Латвии и Эстонии подчеркнули необходимость успешной реализации проекта Rail Baltica

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения между Латвией и Эстонией, вопросы регионального сотрудничества, ситуацию в Беларуси и России.

Министры иностранных дел высоко оценили добрососедские отношения между странами, основанные на общих ценностях, схожем историческом опыте и экономических интересах.

Ринкевич и Лийметс обменялись мнениями о ситуации в борьбе с пандемией Covid-19 и подчеркнули геополитическую роль и экономическое значение региональных транспортных и энергетических проектов.

Говоря о международных отношениях, Ринкевич подчеркнул тесное сотрудничество между Латвией и Эстонией в согласовании позиции в отношении России, в том числе в международных форматах. По мнению министра, такой подход следует продолжить, привлекая другие страны, придерживающиеся похожей точки зрения.

Что касается ситуации в Беларуси, министры пришли к общему мнению, что единственным реальным выходом из кризиса являются новые, справедливые президентские выборы в присутствии международных наблюдателей.