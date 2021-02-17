Тест Даниэля Павлютса на Covid-19 показал отрицательный результат

https://rus.tvnet.lv/term/617732/covid-19Vakars nāk ar labām ziņām. Mans Covid tests ir negatīvs.



SPKC izpratnē esmu zema inficēšanās riska kontaktpersona, vērošu savu veselības stāvokli, būšu piesardzīgs un distancēšos. Mājas karantīna šādos gadījumos nav obligāta. https://t.co/rZN4D74hKr — Daniels Pavluts (@pavluts) February 17, 2021

Ранее политик написал в Twitter, что сегодня он получил информацию о том, что тест на Covid-19 показал положительный результат у сотрудницы бюро министра, а он является контактным лицом.

Павлютс указывает, что он является контактным лицом с низким уровнем риска по мнению Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). "Я буду следить за своим здоровьем, буду осторожен и буду держать дистанцию", - говорит министр, добавляя, что самоизоляция в таких случаях не является обязательной.

В данный момент министр чувствует себя хорошо и продолжает работу.

Политик добавил, что на прошлой неделе Covid-19 заболел и сотрудник Бюро вакцинации.