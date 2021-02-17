Ср, 17.02.2021
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Тест Даниэля Павлютса на Covid-19 показал отрицательный результат

Даниэль Павлютс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Тест на Covid-19 министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP), который он сделал после контакта с заболевшим Covid-19, дал отрицательный результат, сообщил министр в Twitter.

Ранее политик написал в Twitter, что сегодня он получил информацию о том, что тест на Covid-19 показал положительный результат у сотрудницы бюро министра, а он является контактным лицом.

Павлютс  указывает, что он является контактным лицом с низким уровнем риска по мнению Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). "Я буду следить за своим здоровьем, буду осторожен и буду держать дистанцию", - говорит министр, добавляя, что самоизоляция в таких случаях не является обязательной.

В данный момент министр чувствует себя хорошо и продолжает работу.

Политик добавил, что на прошлой неделе Covid-19 заболел и сотрудник Бюро вакцинации.

Согласно SPKC, контактные лица делятся на группы высокого и низкого риска. К контактам высокого риска относятся люди, которые контактировали с больным на расстоянии более двух метров, более 15 минут или провели более 15 минут в одном помещении.

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