Тест Даниэля Павлютса на Covid-19 показал отрицательный результат
Тест на Covid-19 министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP), который он сделал после контакта с заболевшим Covid-19, дал отрицательный результат, сообщил министр в Twitter.
Тест на Covid-19 министра здравоохранения Даниэля Павлютса (AP), который он сделал после контакта с заболевшим Covid-19, дал отрицательный результат, сообщил министр в Twitter.
https://rus.tvnet.lv/term/617732/covid-19Vakars nāk ar labām ziņām. Mans Covid tests ir negatīvs.— Daniels Pavluts (@pavluts) February 17, 2021
SPKC izpratnē esmu zema inficēšanās riska kontaktpersona, vērošu savu veselības stāvokli, būšu piesardzīgs un distancēšos. Mājas karantīna šādos gadījumos nav obligāta. https://t.co/rZN4D74hKr
Ранее политик написал в Twitter, что сегодня он получил информацию о том, что тест на Covid-19 показал положительный результат у сотрудницы бюро министра, а он является контактным лицом.
Павлютс указывает, что он является контактным лицом с низким уровнем риска по мнению Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). "Я буду следить за своим здоровьем, буду осторожен и буду держать дистанцию", - говорит министр, добавляя, что самоизоляция в таких случаях не является обязательной.
В данный момент министр чувствует себя хорошо и продолжает работу.
Политик добавил, что на прошлой неделе Covid-19 заболел и сотрудник Бюро вакцинации.
Согласно SPKC, контактные лица делятся на группы высокого и низкого риска. К контактам высокого риска относятся люди, которые контактировали с больным на расстоянии более двух метров, более 15 минут или провели более 15 минут в одном помещении.