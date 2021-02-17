Суд в Минске: 2 года колонии грозит журналисткам, которые транслировали протесты и их разгон в прямом эфире
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Обвинение запросило 2 года колонии для журналисток телеканала "Белсат", которые транслировали протесты и их разгон в прямом эфире. Завтра будет оглашен приговор.
В Минске продолжается суд над журналистками независимого телеканала "Белсат" Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Их задержали 15 ноября в Минске во время стрима с "площади Перемен", когда силовики жестко разогнали участников акции памяти Романа Бондаренко, избитого до смерти неизвестными в штатском. Андрееву и Чульцову обвиняют в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них": они находились в квартире на 14-м этаже, куда их пустили жильцы, и вели оттуда стрим. В какой-то момент силовики ворвались в квартиру и задержали журналисток.
Прокурор Алина Касьянчик 17 февраля запросила для них два года колонии и заявила, что виновность журналисток "установлена и подтверждается доказательствами – свидетельскими показаниями и совокупностью письменных материалов дела, среди которых – многочисленные звонки граждан о том, что на площади совершаются противоправные действия".
"Достоверно установлено, что обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору", – подчеркнула прокурор.
Прокурор также отдельно попросила суд обратить внимание на "повышенную опасность" действий, которую, по версии следствия, совершили обвиняемые.
Андреева и Чульцова — одни из нескольких журналистов, которым грозит срок за профессиональную деятельность в Беларуси. Ранее власти просто лишали независимые медиа аккредитации в стране. Однако после последних выборов президента независимых журналистов все чаще задерживают по обвинениям в участии в протестах, хотя на самом деле они в них не участвуют, а просто о них рассказывают.
Замгендиректора канала "Белсат" в интервью Настоящему Времени подчеркнул, что журналистика в Беларуси – "очень опасная профессия". "Естественно, своих людей мы стараемся обезопасить, как только можем, хотя такой страшной ситуации, чтобы грозили реальные сроки по статьям Уголовного кодекса, у нас еще не было", – сказал он.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 17.02.2021
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