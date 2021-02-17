Суд в Минске: 2 года колонии грозит журналисткам​, которые транслировали протесты и их разгон в прямом эфире

В этом выпуске:

В Минске судят политического оппонента Лукашенко​ – Виктора Бабарико. На "открытое заседание" попали далеко не все желающие. Как прошел первый день процесса?

Обвинение запросило 2 года колонии для журналисток телеканала "Белсат"​, которые транслировали протесты и их разгон в прямом эфире. Завтра будет оглашен приговор.

Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить из-под стражи Алексея Навального. Минюст назвал это "явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти".

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Обвинение запросило 2 года колонии для журналисток телеканала "Белсат"​, которые транслировали протесты и их разгон в прямом эфире. Завтра будет оглашен приговор.

В Минске продолжается суд над журналистками независимого телеканала "Белсат" Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой. Их задержали 15 ноября в Минске во время стрима с "площади Перемен", когда силовики жестко разогнали участников акции памяти Романа Бондаренко, избитого до смерти неизвестными в штатском. Андрееву и Чульцову обвиняют в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них": они находились в квартире на 14-м этаже, куда их пустили жильцы, и вели оттуда стрим. В какой-то момент силовики ворвались в квартиру и задержали журналисток.

Прокурор Алина Касьянчик 17 февраля запросила для них два года колонии и заявила, что виновность журналисток "установлена и подтверждается доказательствами – свидетельскими показаниями и совокупностью письменных материалов дела, среди которых – многочисленные звонки граждан о том, что на площади совершаются противоправные действия".

"Достоверно установлено, что обвиняемые действовали группой лиц по предварительному сговору", – подчеркнула прокурор.

Прокурор также отдельно попросила суд обратить внимание на "повышенную опасность" действий, которую, по версии следствия, совершили обвиняемые.

Андреева и Чульцова — одни из нескольких журналистов, которым грозит срок за профессиональную деятельность в Беларуси. Ранее власти просто лишали независимые медиа аккредитации в стране. Однако после последних выборов президента независимых журналистов все чаще задерживают по обвинениям в участии в протестах, хотя на самом деле они в них не участвуют, а просто о них рассказывают.

Замгендиректора канала "Белсат" в интервью Настоящему Времени подчеркнул, что журналистика в Беларуси – "очень опасная профессия". "Естественно, своих людей мы стараемся обезопасить, как только можем, хотя такой страшной ситуации, чтобы грозили реальные сроки по статьям Уголовного кодекса, у нас еще не было", – сказал он.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 17.02.2021