На этой неделе планируется вакцинировать 6725 человек и столько же на следующей

В свою очередь с 1 марта в зависимости от поставок вакцин планируется вакцинировать почти 20 000 человек в неделю.

На вопрос, возможно ли уже в ближайшее время прививать большее количество, например, от 1500 до 3000 человек в день, Юхневича не дала конкретного ответа, но отметила, что имеется запланированный темп вакцинации в соответствии с графиком поставок вакцин.

Если поставки во втором квартале будут больше, бюро увеличит количество мест вакцинации, чтобы уже в тот момент, когда вакцин будет намного больше, можно было обеспечить максимальный темп вакцинации.

В течение этой недели планируется привить от Covid-19 около 3000 постояльцев и работников центров социального ухода.

Комментируя низкие темпы вакцинации в пансионатах на прошлой неделе, она сообщила, что это связано с тем, что большинство полученных вакцин уже было использовано.