Отдельные специалисты сферы красоты смогут возобновить работу? Правительство примет решение

Минэкономики внесло этот вопрос на рассмотрение правительства еще во вторник, 16 февраля, однако в связи с тем, что заседание затянулось, премьер-министр Кришьянис Кариньш решил перенести рассмотрение этого вопроса на четверг.

Он отметил, что

большинство работающих в индустрии красоты сейчас ушли в "подполье", и эту отрасль нужно оттуда "вытаскивать".

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что из-за эпидемиологической ситуации пока рано говорить о возобновлении работы индустрии красоты. По мнению министра, этот вопрос можно рассмотреть в начале марта.

Минэкономики разработало концепцию безопасного предоставления услуг по уходу за красотой, которая основана на анализе рисков, проведенных Инспекцией здравоохранения.

Министерство предлагает разрешить с 22 февраля работать тем специалистам сферы красоты и оздоровления, деятельность которых с точки зрения эпидемиологической безопасности оценивается как деятельность с низким или средне-низким уровнем риска. Это услуги педикюра, маникюра, бани, соляные комнаты, бассейны, солярии, парикмахерские услуги, массаж (за исключением массажа лица), процедуры для тела, пирсинг и татуировки, наращивание ресниц и обработка бровей.

В свою очередь с 8 марта может быть возобновлено оказание услуг косметологии и микропигментации.

Как указывает Минэкономики, предоставление этих услуг может быть возобновлено, если будут соблюдаться требования эпидемиологической безопасности, в том числе оказывающие их салоны и специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения, обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи с интервалом между оказанием услуг не менее 20 минут. В один день клиент у специалиста может получить только одну услугу, клиент и мастер должны носить маски, а также необходимо бесконтактным методом измерить у клиента температуру тела.

Минимальная площадь на одного клиента в салонах красоты должна составлять 25 кв. м. В случаях, когда помещения салона меньше 25 кв. м, во время процедуры в помещении может находиться только один посетитель. Если невозможно соблюдение двухметровой дистанции, на рабочем месте должен быть установлен защитный барьер между мастером и клиентом. Также в салонах красоты должны иметься дезинфицирующие средства.

Соблюдение этих требований салонами красоты в выборочном порядке будут контролировать Инспекция здравоохранения в сотрудничестве с Центром защиты прав потребителей и полицией.