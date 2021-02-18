Серена Уильямс не смогла пробиться в финал Australian Open

Матч между теннисистками продолжался 1 час 16 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4.

По ходу матча 23-летняя Осака сделала шесть эйсов, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. 39-летняя Уильямс трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка. Счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу японки.

Отметим, что в очередной раз Серена Уильямс не смогла завоевать свой заветный 24-й титул на турнире серии "Большого шлема". Американка по-прежнему находится в шаге от австралийки Маргарет Корт, которая в 1960-70 годах выиграла 24 титула.