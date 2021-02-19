Видео ⟩ Существует ли точка G?

""Клитор" - это анатомическая единица или орган. Это орган, единственная функция которого - удовольствие. На самом деле у него нет других функций в организме", - говорит гинеколог Иева Бриедите.

"Многие люди не всегда знают истинные размеры этого органа. Что вы знаете о том, где находится небольшая точка, которая анатомически называется головкой клитора. А это очень маленькая анатомическая точка, которая иногда скрывается под крайней плотью, найти которую не так-то просто. На самом деле размер намного больше", - говорит врач.