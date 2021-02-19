Пт, 19.02.2021
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Видео ⟩ Существует ли точка G?

ФОТО: xusenru/ pixabay.com

Насколько велик клитор на самом деле? Существует ли точка G? Может ли у женщины быть эякуляция? На эти вопросы  в первом выпуске подкаста K punkts отвечает Иева Бриедите, гинеколог, преподаватель и исследователь Рижского университета имени Страдиня.

""Клитор" - это анатомическая единица или орган. Это орган, единственная функция которого - удовольствие. На самом деле у него нет других функций в организме", - говорит гинеколог Иева Бриедите.

"Многие люди не всегда знают истинные размеры этого органа. Что вы знаете о том, где находится небольшая точка, которая анатомически называется головкой клитора. А это очень маленькая анатомическая точка, которая иногда скрывается под крайней плотью, найти которую не так-то просто. На самом деле размер намного больше", - говорит врач.

Видое: подкаст K punkts

Подробнее о клиторе, точке G и женской сексуальности смотрите в подкасте K punkts с гинекологом, преподавателем и исследователем Рижского университета Страдыня Иевой Бриедите на канале YouTube "Skalak RSU".

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