Видео ⟩ Существует ли точка G?

""Клитор" - это анатомическая единица или орган. Это орган, единственная функция которого - удовольствие. На самом деле у него нет других функций в организме", - говорит гинеколог Иева Бриедите.
"Многие люди не всегда знают истинные размеры этого органа. Что вы знаете о том, где находится небольшая точка, которая анатомически называется головкой клитора. А это очень маленькая анатомическая точка, которая иногда скрывается под крайней плотью, найти которую не так-то просто. На самом деле размер намного больше", - говорит врач.
Подробнее о клиторе, точке G и женской сексуальности смотрите в подкасте K punkts с гинекологом, преподавателем и исследователем Рижского университета Страдыня Иевой Бриедите на канале YouTube "Skalak RSU".