Чт, 18.02.2021
Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" - это просто слово. Из-за таких, как он, я отказываюсь говорить, что всего добился сам Арнольд Шварценеггер о Юрии Власове
Арнольд Шварценеггер о Юрии Власове
1 мин для прочтения

Вакцинация в Латвии продолжается, первую дозу вчера получили больше 1000 человек

Вакцинация от Covid-19 в Даугавпилсской больнице ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили 1234 человека, вторую - 179, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

С начала вакцинации в конце декабря вакцины получили 24 285 человек, в том числе 16 603 вакцинацию завершили.

Как сообщалось, первыми вакцинацию в Латвии проходят медики и другие работники медицинских учреждений, а 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода. Со среды, 17 февраля, также проводится вакцинация людей старше 70 лет в практиках семейных врачей.

 

Последние новости

НАВЕРХ
Back