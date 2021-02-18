Вакцинация в Латвии продолжается, первую дозу вчера получили больше 1000 человек

С начала вакцинации в конце декабря вакцины получили 24 285 человек, в том числе 16 603 вакцинацию завершили.

Как сообщалось, первыми вакцинацию в Латвии проходят медики и другие работники медицинских учреждений, а 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода. Со среды, 17 февраля, также проводится вакцинация людей старше 70 лет в практиках семейных врачей.