За сутки подтверждено 708 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 95 лет:

два человека в возрасте 60-70 лет;

один человек в возрасте 70-80 лет;

восемь человек в возрасте 80-90 лет;

два человека в возрасте 90-95 лет.

За последние сутки сделано 10 929 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 79 351 человека, умер 1521 человек, что составляет 1,92% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии подтвержден у 9951 человека, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 521,6 случая.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 852 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 9

В среду, 17 февраля, госпитализирован 71 пациент с Covid-19, в том числе 12 переведены в другие медучреждения.

Выписано из больниц 80 пациентов с Covid-19, в том числе 12 переведены в другие медучреждения.

У 767 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 85 - в тяжелой.