Чт, 18.02.2021
В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что усталость общества достигла критического уровня, а основные потребности, которые накопились у людей, нельзя бесконечно откладывать. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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За сутки подтверждено 708 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек
Госпитализирован 71 человек

ФОТО: Chokniti Khongchum/Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 708 новых случаев Covid-19, скончались 13 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 95 лет:

  • два человека в возрасте 60-70 лет;
  • один человек в возрасте 70-80 лет;
  • восемь человек в возрасте 80-90 лет;
  • два человека в возрасте 90-95 лет.

За последние сутки сделано 10 929 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 79 351 человека, умер 1521 человек, что составляет 1,92% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии подтвержден у 9951 человека, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 521,6 случая.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 852 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В среду, 17 февраля, госпитализирован 71 пациент с Covid-19, в том числе 12 переведены в другие медучреждения.

Выписано из больниц 80 пациентов с Covid-19, в том числе 12 переведены в другие медучреждения.

У 767 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 85 - в тяжелой.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 708 новых случаев Covid-19, скончались 13 инфицированных.

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