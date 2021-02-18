Чт, 18.02.2021
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Владимир Путин
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Можно ли выбрать конкретную вакцину от Covid-19?

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

В настоящее время люди, получившие приглашение на вакцинацию от Covid-19, не смогут выбрать, какую именно вакцину они получат, но будут проинформированы об этом, пояснила Иева Стуре, координатор по коммуникации Бюро вакцинации, в ответ на вопрос слушателей на Латвийском радио.

"Человеку сообщат, когда он прибудет [на вакцинацию]. Перед прививкой у человека будет небольшая консультация с врачом, на которой обсудят его аллергические заболевания и возможные аллергические реакции. И тогда врач принимает окончательное решение, может ли человек получить вакцину", - пояснила Стуре.

"На данный момент выбрать точно не удастся. Во-первых, мы считаем, что все вакцины, разрешенные к применению на территории Латвии, одинаково безопасны и достаточно эффективны. Поэтому нет большой разницы, какой именно вакциной будет привит человек. Во-вторых, так как количество вакцин ограничено, выбор также будет невозможен. По крайней мере, на данный момент", - сказала Стуре.

AstraZeneca так же безопасна, как и другие вакцины, одобренные в Латвии. Это вопрос эффективности. В настоящее время в исследовании недостаточно людей старше 65 лет - нет исследований, подтверждающих эффективность.

Однако Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что AstraZeneca подходит для вакцинации для всех возрастных групп.

Иммунологи говорят, что гораздо лучше вакцинировать людей одобренными и безопасными вакцинами, чем ждать и не вакцинировать население вообще в ожидании чего-то, якобы, лучшего качества. Гораздо более безопасная альтернатива - вакцинация имеющимися в настоящее время вакцинами. "Все они безопасны. Очень важно подчеркнуть, что все они безопасны", - подчеркнула Стуре.

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