Футбольный клуб "Рига" представил проект строительства спортивного комплекса стоимостью 50 млн евро

В течение двух лет планируется инвестировать 50 миллионов евро в строительство в Балтийском регионе самой современной, предусмотренной для футбола и не только, спортивной базы, под названием Baltic Sport Village, в которую войдёт учебно-реабилитационный центр общей площадью 5000 квадратных метров, полноразмерная арена с синтетическим покрытием, которую можно будет использовать круглогодично.

Арена рассчитана на 1000 зрителей, в свою очередь, стадион запланирован на 4000-5000 зрительских мест, спортивная гостиница будет иметь 80 номеров.

Ранее, руководство клуба уже благоустроило за свой счёт территорию спортивного комплекса "Кейзармежс", где развивается инфраструктура для нужд академии и клуба.

Как указывает руководство клуба, "основной целью создания спортивного комплекса Baltic Sport Village является создание соответствующего центра футбольной жизни, который для всех молодых, будущих и нынешних поколений латвийских футболистов способствовал бы развитию возможностей приобрести и улучшить футбольные навыки, общую физическую подготовку, и заявить о Латвии как о крупнейшем плацдарме в розыгрыше кубков Европы по футболу среди сильнейших футбольных академий Европы. Представители других видов спорта также получат возможность тренироваться в этом комплексе".

"Шаг за шагом мы движемся в направлении получения разрешения на строительство. Первый шаг - строительство футбольных полей, а затем последуют следующие шаги. Выполним первый, сдадим в эксплуатацию, приступим к следующему шагу, которым является согласование строительства стадиона с соответствующими учреждениями, что очень важно, потому что важно понять и оценить, выдержит ли это инфраструктура в Пиньки. Нужно ли будет менять коммуникации, и где сможет помочь самоуправление - много вопросов, и только затем последует строительство стадиона", - сказал стратегический консультант "Риги" Рудольфc Калниньш, который является одним из ответственных за этот проект.

10 февраля представители самоуправления Бабитского края встретились с представителями "Риги" и Baltic Sport Group, чтобы обсудить строительство спортивного комплекса.

"Мы встретились с представителями самоуправления Бабитского края и договорились о совместной работе в реализации проекта. Обе стороны осознают, насколько важным для всего латвийского футбола является этот проект. Большое спасибо представителям самоуправления за содействие", - сказал Калниньш.

Председатель Думы самоуправления Бабитского края Айварс Оситис: "Мы осознаём важную роль объекта в развитии латвийского футбола и готовы участвовать. В то же время мы осознаём вызовы, связанные с транспортной инфраструктурой, которые мы обозначили исполнителям проекта. Самоуправление призвало застройщика разработать для комплекса зданий спортивной базы единый план застройки, который предусматривал бы разделение на этапы, определяя порядок реализации проектируемых зданий и инженерных сооружений, таким образом обеспечивая единое развитие территории и её инфраструктуры, и, при необходимости, выявление общественного мнения".

"Эта футбольная база станет футбольным центром новейшего поколения нашей страны, а также базой для соревнований крупных международных футбольных академий", - прогнозирует руководство футбольного клуба "Рига".

Несмотря на то, что стадион "Сконто" и база "Кейзармежса" не являются собственностью клуба, оба объекта входят в круг интересов футбольного клуба "Рига", поэтому после реализации проекта "Рига" не планирует полностью перебраться в Пиньки.