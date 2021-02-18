Компьютерный вирус украл данные почти 10 000 латвийских интернет-пользователей

Данные с компьютеров пользователей были украдены вирусом Emotet. Украденные данные содержат имена пользователей и пароли, используемые для доступа к различным службам и веб-сайтам.
Согласно просочившимся данным, были выявлены клиенты конкретных учреждений и компаний. Cert.lv указывает, что эти учреждения и компании будут проинформированы о пользователях, чьи данные были украдены, чтобы они могли предупреждать клиентов о необходимости смены паролей.
"Мы благодарим учреждения и компании за их участие в уведомлении пользователей и подчеркиваем, что они никоим образом не участвуют в произошедшем инциденте", - говорится в заявлении Cert.lv.
Cert.lv также призывает - если получено уведомление о том, что устройство заражено Emotet и произошла утечка данных,
компьютер необходимо немедленно просканировать антивирусом, а также с проверенного устройства изменить все используемые на компьютере пароли, где это возможно.
Необходимо также установить двухэтапную аутентификацию, чтобы киберпреступники не могли получить доступ к учетной записи, даже если у них есть доступ к паролю пользователя.
Представители Cert.lv поясняют, что при сканировании компьютера антивирусным ПО вирус Emotet может быть не обнаружен на компьютере, поскольку голландская полиция арестовала разработчиков Emotet, взяла под контроль оборудование и произвела мероприятия по нейтрализации вируса.
В то же время известно, что вирус Emotet также загружал на зараженные устройства различное другое вредоносное ПО, которое остается на компьютере и требует очистки.
Cert.lv - структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета, в задачи которого входит поддержание единого представления о деятельности в электронном информационном пространстве, оказание поддержки в предотвращении инцидентов с безопасностью информационных технологий или координация их предотвращения в области латвийских IP-адресов и доменного имени .lv.