Компьютерный вирус украл данные почти 10 000 латвийских интернет-пользователей

Данные с компьютеров пользователей были украдены вирусом Emotet. Украденные данные содержат имена пользователей и пароли, используемые для доступа к различным службам и веб-сайтам.

Согласно просочившимся данным, были выявлены клиенты конкретных учреждений и компаний. Cert.lv указывает, что эти учреждения и компании будут проинформированы о пользователях, чьи данные были украдены, чтобы они могли предупреждать клиентов о необходимости смены паролей.

"Мы благодарим учреждения и компании за их участие в уведомлении пользователей и подчеркиваем, что они никоим образом не участвуют в произошедшем инциденте", - говорится в заявлении Cert.lv.

Cert.lv также призывает - если получено уведомление о том, что устройство заражено Emotet и произошла утечка данных,

компьютер необходимо немедленно просканировать антивирусом, а также с проверенного устройства изменить все используемые на компьютере пароли, где это возможно. 10

Необходимо также установить двухэтапную аутентификацию, чтобы киберпреступники не могли получить доступ к учетной записи, даже если у них есть доступ к паролю пользователя.

Представители Cert.lv поясняют, что при сканировании компьютера антивирусным ПО вирус Emotet может быть не обнаружен на компьютере, поскольку голландская полиция арестовала разработчиков Emotet, взяла под контроль оборудование и произвела мероприятия по нейтрализации вируса.

В то же время известно, что вирус Emotet также загружал на зараженные устройства различное другое вредоносное ПО, которое остается на компьютере и требует очистки.