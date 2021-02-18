Чт, 18.02.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Сказка закончилась! Джокович не пустил Карацева в финал Australian Open

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский теннисист Аслан Карацев не смог пробиться в финал Открытого чемпионата Австралии.
 

В полуфинале Карацев, занимающий 114-е место рейтинга ATP, уступил первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

За 1 час 53 минуты матча 33-летний Джокович выполнил 17 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 27-летний Карацев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.

Напомним, что Карацев пробился в основную сетку Australian Open через квалификацию. Для него это дебют на турнирах серии "Большого шлема". На следующей неделе он гарантированно попадёт в топ-50 мирового рейтинга.

Что касается Джоковича, то серб в 28-й раз дошёл до финала "Большого шлема", где поборется за свой 18-й титул. Отметим, что Джокович ни разу не проигрывал в решающих матчах Australian Open.

За девятый титул в Мельбурне он сыграет либо с россиянином Даниилом Медведевым, либо с греком Стефаносом Циципасом. Их полуфинальная встреча пройдёт 19 февраля.

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