Сказка закончилась! Джокович не пустил Карацева в финал Australian Open

В полуфинале Карацев, занимающий 114-е место рейтинга ATP, уступил первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

За 1 час 53 минуты матча 33-летний Джокович выполнил 17 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов, а 27-летний Карацев шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.

Напомним, что Карацев пробился в основную сетку Australian Open через квалификацию. Для него это дебют на турнирах серии "Большого шлема". На следующей неделе он гарантированно попадёт в топ-50 мирового рейтинга.

Что касается Джоковича, то серб в 28-й раз дошёл до финала "Большого шлема", где поборется за свой 18-й титул. Отметим, что Джокович ни разу не проигрывал в решающих матчах Australian Open.