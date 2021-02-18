Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 852 человек
Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 852 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 852 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В среду, 17 февраля, госпитализирован 71 пациент с Covid-19, в том числе 12 переведены в другие медучреждения.
Выписано из больниц 80 пациентов с Covid-19, в том числе 12 переведены в другие медучреждения.
У 767 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 85 - в тяжелой.
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 95 лет:
За последние сутки сделано 10 929 тестов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,5%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 79 351 человека, умер 1521 человек, что составляет 1,92% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней Covid-19 в Латвии подтвержден у 9951 человека, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 521,6 случая.