Чт, 18.02.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В соццентрах Риги привиты 279 человек

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

В центрах длительного социального ухода Риги с 11 февраля от Covid-19 привито 279 человек, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

Департамент благосостояния Рижской думы информирует, что в первую неделю вакцинации прививки сделаны 65% постояльцев и сотрудников пансионатов, которые выразили желание привиться и у которых нет противопоказаний из-за недавно перенесенного "Covid-19".

Первую дозу вакцины получили постояльцы и работники всех трех столичных пансионатов - "Гайльэзерс", "Stella Maris" и "Межциемс", а также работники Рижского социального центра для детей и молодежи.

Как отметили в департаменте, в настоящее время активнее всего желание вакцинироваться проявляют именно постояльцы пансионатов, что является хорошим сигналом и примером для других пожилых людей. В свою очередь больше работы требуется для информирования и мотивации прививаться работников центров социального ухода.

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