В соццентрах Риги привиты 279 человек

Департамент благосостояния Рижской думы информирует, что в первую неделю вакцинации прививки сделаны 65% постояльцев и сотрудников пансионатов, которые выразили желание привиться и у которых нет противопоказаний из-за недавно перенесенного "Covid-19".

Первую дозу вакцины получили постояльцы и работники всех трех столичных пансионатов - "Гайльэзерс", "Stella Maris" и "Межциемс", а также работники Рижского социального центра для детей и молодежи.