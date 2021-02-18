В соццентрах Риги привиты 279 человек
В центрах длительного социального ухода Риги с 11 февраля от Covid-19 привито 279 человек, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.
В центрах длительного социального ухода Риги с 11 февраля от Covid-19 привито 279 человек, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.
Департамент благосостояния Рижской думы информирует, что в первую неделю вакцинации прививки сделаны 65% постояльцев и сотрудников пансионатов, которые выразили желание привиться и у которых нет противопоказаний из-за недавно перенесенного "Covid-19".
Первую дозу вакцины получили постояльцы и работники всех трех столичных пансионатов - "Гайльэзерс", "Stella Maris" и "Межциемс", а также работники Рижского социального центра для детей и молодежи.
Как отметили в департаменте, в настоящее время активнее всего желание вакцинироваться проявляют именно постояльцы пансионатов, что является хорошим сигналом и примером для других пожилых людей. В свою очередь больше работы требуется для информирования и мотивации прививаться работников центров социального ухода.