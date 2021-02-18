Чт, 18.02.2021
В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что усталость общества достигла критического уровня, а основные потребности, которые накопились у людей, нельзя бесконечно откладывать. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • Минэкономики предлагает увеличить финансирование одной из программ более чем в четыре раза
1 мин для прочтения

Минэкономики предлагает увеличить финансирование одной из программ более чем в четыре раза

Янис Витенбергс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Финансирование для программы грантов на оборотный капитал необходимо увеличить более чем в четыре раза - до 310,8 млн евро, предусматривают предложения Министерства экономики, которые сегодня рассматривает правительство.

Оценивая результаты программы, министерство пришло к выводу, что прежний прогноз о том, что потенциальная поддержка составит 60 млн евро, максимально близок к текущей ситуации, однако расширяющие круг получателей помощи поправки к программе, принятые 28 января и 4 февраля, еще не вступили в силу, так как согласовываются с Европейской комиссией.

"Сейчас ясно, что финансирование программы поддержки исчерпано и для ее продолжения с февраля по май 2021 года потребуется дополнительно по крайней мере 240 млн евро. Могут потребоваться и дополнительные средства из госбюджета, если активность подачи заявок будет расти", - заявили в министерстве.

В связи с этим Минэкономики просит увеличить финансирование программы с 70,8 млн евро до 310,8 млн евро. Финансирование планируется увеличить за счет средств бюджетной программы для непредвиденных случаев.

К 17 февраля по программе поступило 9949 заявок на гранты. Общая сумма запросов составляет 91,56 млн евро, гранты выплачены по 3 334 заявкам на общую сумму 26,49 млн евро.

Предприниматели могут подавать заявки на гранты для пополнения оборотного капитала каждый месяц в период до 31 мая 2021 года.

Максимальный объем поддержки составляет 100 тыс. евро.

Последние новости

НАВЕРХ
Back