Минэкономики предлагает увеличить финансирование одной из программ более чем в четыре раза

Оценивая результаты программы, министерство пришло к выводу, что прежний прогноз о том, что потенциальная поддержка составит 60 млн евро, максимально близок к текущей ситуации, однако расширяющие круг получателей помощи поправки к программе, принятые 28 января и 4 февраля, еще не вступили в силу, так как согласовываются с Европейской комиссией.

"Сейчас ясно, что финансирование программы поддержки исчерпано и для ее продолжения с февраля по май 2021 года потребуется дополнительно по крайней мере 240 млн евро. Могут потребоваться и дополнительные средства из госбюджета, если активность подачи заявок будет расти", - заявили в министерстве.

В связи с этим Минэкономики просит увеличить финансирование программы с 70,8 млн евро до 310,8 млн евро. Финансирование планируется увеличить за счет средств бюджетной программы для непредвиденных случаев.

К 17 февраля по программе поступило 9949 заявок на гранты. Общая сумма запросов составляет 91,56 млн евро, гранты выплачены по 3 334 заявкам на общую сумму 26,49 млн евро.

Предприниматели могут подавать заявки на гранты для пополнения оборотного капитала каждый месяц в период до 31 мая 2021 года.