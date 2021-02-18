С понедельника в "безопасных самоуправлениях" ученики 1-4-х классов смогут вернуться за парты

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По последним данным SPKC, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 жителей составляет меньше 200 случаев

в 20 муниципалитетах - Алсунгском, Цесвайнском, Дундагском, Дагдском, Дурбском, Эргльском, Яунпиебалгском, Кегумском, Кулдигском, Лиелвардском, Мерсрагском, Наукшенском, Неретском, Павилостском, Руцавском, Руйиенском, Салацгривском, Саулкрастском, Скрундском и Вецпиебалгском.

Министры поддержали предложение о том, что региональный принцип должен быть учтен при будущей организации процесса основного образования, а именно что дневное обучение может быть возобновлено в муниципалитетах с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью Covid-19 менее 200 случаев на 100 000 жителей.

Концептуальное решение было принято во вторник, но конкретное предложение и окончательное решение были приняты на заседании правительства в четверг, 18 февраля.

Уже сообщалось, что на прошлой неделе Министерство образования и науки предложило правительству возобновить очное обучение в тех муниципалитетах, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет менее 200 случаев на 100 000 населения.

Минобразования сообщило агентству LETA, что дневное обучение в 1-6-х классах, а также в 12-х классах может быть возобновлено в тех муниципалитетах, в которых 14-дневная кумулятивная заболеваемость будет ниже 200 случаев на 100 000 населения, а в случае, если заболеваемость будет составлять больше 200, но меньше 400 случаев - только в 1-3-х классах.