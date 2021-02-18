Сейм утвердил на должности девять судей суда по экономическим делам

Судьями районного суда назначены Микелис Замбергс, Любовь Коваль, Катарина Сниедзе, Вия Калниня, Иева Янковска, Айвар Латковскис, Каспарс Вецозолс, Дагния Муцениеце и Оксана Пулле-Чижова.

Кандидаты на должность судей при вступлении в должность обязались обучаться, в своей работе избегать влияния и давления со стороны общества и журналистов.

Как уже сообщалось, зарплата всех судей районных судов, включая судей суда по экономическим делам, одинакова и в этом составляет 2984 евро до уплаты налогов. Будет объявлен конкурс на должность председателя суда, на который может претендовать один из назначенных судей или любой другой квалифицированный специалист.