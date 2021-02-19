Пт, 19.02.2021
В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что усталость общества достигла критического уровня, а основные потребности, которые накопились у людей, нельзя бесконечно откладывать. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Инфографика ⟩ Как делают экспресс-тест на антигены Covid-19?

ФОТО: Pixabay

​Заболеваемость Covid-19 в Латвии по-прежнему очень высока, что в напряженной экономической ситуации ставит под угрозу предприятия, которым специфика деятельности не позволяет работать удаленно. Не допустить распространения инфекции на производствах или в работающих на объектах бригадах может скрининговое тестирование экспресс-тестами, в течение 15-20 минут выявляющими вирус без использования лаборатории.

Признанный метод диагностики

С декабря 2020 года Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) включил экспресс-тесты на антиген (Ag) SARS-CoV-2 в алгоритм диагностики Covid-19, придав им статус признанного диагностического метода.

Тестирование с использованием экспресс-тестов SARS-CoV-2 Ag позволяет, например, в начале недели или перед сменой за 15-20 минут выяснить, кто из работников может приступить к работе, а кому необходимо отправиться на самоизоляцию и дожидаться результатов подтверждающего теста. Соответственно, инфекция в трудовом коллективе не распространяется, так как обнаруживаются и бессимптомные переносчики инфекции, и те, кто по каким-то причинам не сообщил о симптомах.

Экспресс-тест SARS-CoV-2 Ag уже активно использует для скрининга работников ряд социально ответственных латвийских предприятий. Член правления AS LNK Industries Каспар Раткевич подчеркивает важность безопасности и здоровья персонала и в офисе, и на строительных площадках. "Особенно важно заботиться о здоровье работников на строительных объектах, где работа во время пандемии не останавливается. Поэтому почти на всех объектах AS LNK Industries мы провели в общей сложности несколько сотен экспресс-тестов. В отдельных случаях именно тестирование спасло наш коллектив от распространения Covid-19", - говорит Раткевич.

Скрининговое тестирование делать надо правильно

Скрининговое тестирование персонала предприятий экспресс-тестами SARS-CoV-2 Ag государство, как правило, не оплачивает, однако на сайте SPKC опубликованы условия, когда государство все же берет на себя расходы по экспресс-тестам SARS-CoV-2 Ag.

В дополнение к обязательным мерам эпидемиологической безопасности проводить тестирование всех работников экспресс-тестами один или два раза в неделю предприятие может на свои средства. Однако если проводить скрининговое тестирование, то делать это надо правильно.

В течение последних месяцев в Латвии свободно продаются предлагаемые различными производителями экспресс-тесты на определение Ag SARS-CoV-2. Это может создать у руководителей предприятий ошибочное представление, что скрининговое тестирование любыми экспресс-тестами можно организовать на месте своими силами.

"Такие действия могут обернуться напрасной тратой денег и времени, так как наличие вируса не выявляется и инфекция распространяется. Ложный отрицательный результат обеспечивает руководству предприятия необоснованное чувство безопасности и не останавливает распространение инфекции, что всего за неделю может привести к полной остановке производства. Поэтому призываем доверять медикам и производителям, способным доказать качество своего теста", - подчеркивает лабораторный врач, член правления клиники Via Una Татьяна Панарина-Кованска.

Точность результата экспресс-теста Covid-19 Ag обеспечивают два фактора:

  • правильно взятый материал и
  • качественный экспресс-тест.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует использовать тесты с чувствительностью ≥ 80% и специфичностью ≥ 97%.

"Мы на месте в клинике и при выездах на предприятия используем экспресс-тесты SARS-CoV-2 Ag немецкого производителя nal von minden GmbH, так как они обладают очень высокой диагностической чувствительностью (97,56%) и специфичностью (99,9%), что подтверждает протокол валидации от Института инфекционной медицины Кильского университета Кристиана Альбрехта, Германского центра изучения инфекций и Института вирусологии больницы Берлинского университета Charite. Доказано, что выпускаемые nal von minden экспресс-тесты SARS-CoV-2 Ag обеспечивают достоверный результат и в том случае, если инфекция вызвана так называемыми британской и южноафриканской мутациями вируса Covid-19", - поясняет T. Панарина-Кованска.

ФОТО: Пресс-фото

Сергей Никишин, главный специалист лаборатории RAKUS и исполняющий обязанности заведующего Национальной микробиологической референтной лабораторией (NMRL), поясняет, что руководители предприятий должны быть уверены в соответствии быстрых тестов на антиген SARS-CoV-2, или экспресс-тестов, высоким требованиям специфичности и чувствительности: "Тест должен иметь декларацию соответствия ЕК или ЕС, поставщик обязан представить исполнителям экспресс-теста протокол валидации (свидетельство о валидации Ag тестов относительно ПЦР, соответственно опубликованное в одном из государств ЕС и ЕЭЗ), должна присутствовать маркировка CE".

Никишин также подчеркивает, что в соответствии с рекомендациями Совета ЕС и NMRL взятие образцов на Covid-19 и проведение экспресс-теста на Ag обеспечивает обученный медицинский или лабораторный работник. При взятии образцов и обращении с ними необходимо строго соблюдать указания производителя, должностные инструкции и требования биобезопасности. Обязательны также правильное использование индивидуальных средств защиты, сбор отходов с утилизацией потенциально опасных материалов и дезинфекция поверхностей в помещениях.

Пройти тест на определение Ag Covid-19 можно и индивидуально

Пройти тест на определение Ag Covid-19 можно и индивидуально, посетив медицинское учреждение.

Экспресс-тест SARS-CoV-2 Ag рекомендуется применять для обследования пациентов в период высокой вирусной нагрузки - до появления симптомов и в первые пять дней заболевания.

С ростом спроса на применение экспресс-тестов клиника Via Una провела опрос, чтобы выяснить, понимают ли люди, в каких случаях важно получить результат в течение 15 минут. В ответах на этот вопрос чаще всего указывалось, что это важно:

  • при ощущении первых симптомов простуды, чтобы выяснить, не представляет ли человек угрозу для окружающих;
  • перед началом рабочего дня в многолюдном месте (если есть любые легкие симптомы или их нет, но имели место контакты с несознательными людьми, не соблюдающими эпидемиологические требования);
  • перед посещением медицинского учреждения;
  • перед выездом из страны;
  • перед посещением пожилых людей, чтобы быть уверенными в отсутствии инфекции.

Опрос выявил множество ситуаций, когда людям, думающим о собственном здоровье и безопасности окружающих, важно получить результат теста в течение 15 минут.

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