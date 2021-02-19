Инфографика ⟩ Как делают экспресс-тест на антигены Covid-19?

Признанный метод диагностики

С декабря 2020 года Латвийский центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) включил экспресс-тесты на антиген (Ag) SARS-CoV-2 в алгоритм диагностики Covid-19, придав им статус признанного диагностического метода.

Тестирование с использованием экспресс-тестов SARS-CoV-2 Ag позволяет, например, в начале недели или перед сменой за 15-20 минут выяснить, кто из работников может приступить к работе, а кому необходимо отправиться на самоизоляцию и дожидаться результатов подтверждающего теста. Соответственно, инфекция в трудовом коллективе не распространяется, так как обнаруживаются и бессимптомные переносчики инфекции, и те, кто по каким-то причинам не сообщил о симптомах.

Экспресс-тест SARS-CoV-2 Ag уже активно использует для скрининга работников ряд социально ответственных латвийских предприятий. Член правления AS LNK Industries Каспар Раткевич подчеркивает важность безопасности и здоровья персонала и в офисе, и на строительных площадках. "Особенно важно заботиться о здоровье работников на строительных объектах, где работа во время пандемии не останавливается. Поэтому почти на всех объектах AS LNK Industries мы провели в общей сложности несколько сотен экспресс-тестов. В отдельных случаях именно тестирование спасло наш коллектив от распространения Covid-19", - говорит Раткевич.

Скрининговое тестирование делать надо правильно

Скрининговое тестирование персонала предприятий экспресс-тестами SARS-CoV-2 Ag государство, как правило, не оплачивает, однако на сайте SPKC опубликованы условия, когда государство все же берет на себя расходы по экспресс-тестам SARS-CoV-2 Ag.

В дополнение к обязательным мерам эпидемиологической безопасности проводить тестирование всех работников экспресс-тестами один или два раза в неделю предприятие может на свои средства. Однако если проводить скрининговое тестирование, то делать это надо правильно.

В течение последних месяцев в Латвии свободно продаются предлагаемые различными производителями экспресс-тесты на определение Ag SARS-CoV-2. Это может создать у руководителей предприятий ошибочное представление, что скрининговое тестирование любыми экспресс-тестами можно организовать на месте своими силами.

"Такие действия могут обернуться напрасной тратой денег и времени, так как наличие вируса не выявляется и инфекция распространяется. Ложный отрицательный результат обеспечивает руководству предприятия необоснованное чувство безопасности и не останавливает распространение инфекции, что всего за неделю может привести к полной остановке производства. Поэтому призываем доверять медикам и производителям, способным доказать качество своего теста", - подчеркивает лабораторный врач, член правления клиники Via Una Татьяна Панарина-Кованска.

Точность результата экспресс-теста Covid-19 Ag обеспечивают два фактора:

правильно взятый материал и

качественный экспресс-тест.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует использовать тесты с чувствительностью ≥ 80% и специфичностью ≥ 97%.