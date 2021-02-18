В Таллиннском аэропорту пять человек попались с поддельными тестами на Covid-19

Решение провести рейд в Таллиннском аэропорту появилось у полиции после того, как компания SYNLAB, занимающаяся тестированием на коронавирус и выдающая путешественникам сертификаты, поделилась своей информацией: стало известно, что порой пассажиры не сдают тесты, а сами распечатывают справки, похожие на настоящие, и улетают, пишет Rus.ERR.

Перед посадкой на самолет люди должны предъявить справку на негативный результат теста на коронавирус сотрудникам авиакомпании, но в четверг помимо них сертификаты также проверяли полицейские и работники SYNLAB.