Эстония выслала российского дипломата. Россия вышлет эстонского

"Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решило таким образом показать лояльность Вашингтону и Брюсселю, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллинне. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Российский ответ не заставил себя ждать - был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", - добавила она.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это не инициатива Москвы, а ответные действия.
Пресс-секретарь МИД Эстонии сообщил Postimees, что министерство не комментирует высылку российского дипломата из Эстонии.