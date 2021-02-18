Чт, 18.02.2021
Посмотрите, что в Латвии произошло: взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули. И тишина. Владимир Путин
Владимир Путин
1 мин для прочтения

Эстония выслала российского дипломата. Россия вышлет эстонского

ФОТО: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Россия высылает из страны эстонского дипломата в качестве ответной меры на действия властей страны, пишет Rus.postimees со ссылкой на комментарий "Интерфаксу" главы департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

"Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решило таким образом показать лояльность Вашингтону и Брюсселю, абсолютно безосновательно объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Таллинне. Он занимался вопросами культуры, образования, то есть как раз теми сферами, где еще сохраняется сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Российский ответ не заставил себя ждать - был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это не инициатива Москвы, а ответные действия.

Пресс-секретарь МИД Эстонии сообщил Postimees, что министерство не комментирует высылку российского дипломата из Эстонии.

Последние новости

НАВЕРХ
Back