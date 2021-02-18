Чт, 18.02.2021
В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что усталость общества достигла критического уровня, а основные потребности, которые накопились у людей, нельзя бесконечно откладывать. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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  • Некоторые младшеклассники возвращаются за парты, а парикмахеры к работе: что решило правительство?
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Некоторые младшеклассники возвращаются за парты, а парикмахеры к работе: что решило правительство?

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сегодня, 18 февраля, правительство приняло ряд важных решений относительно возобновления очного обучения в младших классах "безопасных школ", а также разрешения вернуться к работе парикмахерам, мастерам маникюра и педикюра. После заседания прошла пресс-конференция. 

Видео: Пресс-конференция по итогам заседания 

В пресс-конференции приняли участие: 

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
  • Министр экономики Янис Витенбергс;
  • Министр образования и науки Илга Шуплинска;
  • Министр Благосостояния Рамона Петравича.

С понедельника возобновится очная учеба в 1-4-х классах в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19

В дальнейшем в организации учебного процесса будет учитываться региональный принцип, то есть очная учеба может на определенных условиях проходить в самоуправлениях с кумулятивным 14-дневным показателем заболеваемости Covid-19 ниже 200 случаев на 100 000 населения.

Как сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска, соответствие самоуправлений требованиям "безопасных школ" правительство будет пересматривать каждые две недели.

Если в самоуправлении в течение двух недель произойдет резкий прирост заболеваемости Covid-19 и ее 14-дневный уровень превысит 200 случаев на 100 000 человек, будет рассматриваться вопрос о том, как заболеваемость влияет на очное обучение в школах и выявлен ли вирус в самих учебных заведениях. В зависимости от этого будет приниматься решение о продолжении обучения на месте или возвращении к удаленной учебе.

С 1 марта будут возобновлены услуги парикмахера, маникюра и педикюра 

​Окончательное решение по этому вопросу будет принято во вторник, 23 февраля.

Министерство экономики представило правительству концепцию безопасного оказания услуг красоты на основе анализа рисков, проведенного Инспекцией здравоохранения.

Министерство предложило правительству решить, разрешать ли с 1 марта все услуги красоты или только некоторые. Оценив риски и учитывая рекомендации Минздрава, правительство постановило, что с 1 марта будут доступны только услуги парикмахера, маникюр и педикюр. Предложено было также разрешить работать сертифицированным специалистам по медицинским услугам красоты, но это предложение не получило поддержки.  

Начав обсуждение, премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что проблема индустрии красоты является эмоциональной, но необходимо найти ей практическое решение.

В свою очередь, министр экономики Янис Витенбергс сказал, что предлагается не "открыть или облегчить" работу индустрии красоты, а легализовать ее.

Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, признал, что Минэкономики подготовило "очень хороший документ", что, однако, не означает, что оказываемые услуги будут эпидемиологически безопасными.

Формулируя решение правительства, премьер-министр признал, что народ устал от ограничений, кроме того, Covid-19 так скоро не исчезнет, поэтому Кариньш призвал научиться жить в новых условиях и принять решение по предложению Минздрава, предусматривающему разрешить работу отдельных представителей индустрии красоты.

"Минздрав предлагает открывать индустрию красоты немного медленнее.

Это означает, что из примерно 8000 человек, работающих в этой отрасли, около 6500 человек или большинство из них смогут возобновить работу", - сказал Кариньш.

Правительство выделило 83 млн евро на улучшение тестирования на Covid-19

Чтобы улучшить процедуры тестирования на Covid-19 и расширить тестирование, правительство выделило Министерству здравоохранения  83,23 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства. 

Правительство концептуально поддержало информационный отчет министерства, в котором выделены три группы риска работников и установлена частота тестирования для каждой из групп. 

В первую группу самого высокого риска входят работники, чья работа связана с высоким риском заражения других людей и которые ежедневно находятся в тесном контакте с пациентами или клиентами.

Они должны проходить тест на антиген два раза в неделю или анализ образца слюны по крайней мере раз в неделю. 

Эта группа будет включать персонал больниц, персонал и клиентов центров социального ухода, персонал поликлиник, социальных работников, полицейских,  учителей и сотрудников детских садов, специалистов индустрии красоты.

Во вторую или среднюю группу риска войдут те работники, работа которых связана со средним или низким риском заражения других людей и у которых есть случайные или кратковременные контакты с клиентами. Этим группам следует сдавать тест на антиген или анализ слюны раз в неделю.

В эту группу входят работники торговых залов, супермаркетов, музыканты и хористы, участвующие в концертах, сотрудники тюрем, водители общественного транспорта, междугородних автобусов, такси, кондукторы пассажирских поездов и контролеры общественного транспорта.

В последнюю группу - с низким уровнем риска - войдут люди, чья работа связана с выполнением критических функций. В эту группу входят военнослужащие, сотрудники МВД, которые должны сдавать анализ на антиген один раз в неделю или анализ образца слюны каждые две недели.

Минздрав считает, что нужно расширить возможности для взятия тестов у семейных врачей, а также проводить выездное тестирование в регионах. 

Следует улучшить сбор и транспортировку тестовых образцов, а также качество лабораторного тестирования на Covid-19 и обмен информацией. В частности, необходимо принять организационные меры для улучшения обмена информацией между Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), Инспекцией здравоохранения и Государственной полицией.

Министерство окружающей среды также планирует усилить потенциал Латвии в области секвенирования, чтобы адекватно реагировать на британский штамм Covid-19, а также развивать тестирование сточных вод. 

По данным Минздрава, в настоящее возможности Латвии по тестированию превышают спрос.  

Политика тестирования, разработанная Министерством здравоохранения, ориентирована на всесторонний, адресный и регулярный скрининг населения. 

По мнению министерства, такой подход увеличит возможности для постепенного снижения ограничительных мер и расширения доступности услуг с одновременным контролем над заболеваемостью Covid-19.

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