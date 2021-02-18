Некоторые младшеклассники возвращаются за парты, а парикмахеры к работе: что решило правительство?

Видео: Пресс-конференция по итогам заседания

В пресс-конференции приняли участие: Премьер-министр Кришьянис Кариньш;

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс;

Министр экономики Янис Витенбергс;

Министр образования и науки Илга Шуплинска;

Министр Благосостояния Рамона Петравича.

С понедельника возобновится очная учеба в 1-4-х классах в самоуправлениях с низкой заболеваемостью Covid-19

В дальнейшем в организации учебного процесса будет учитываться региональный принцип, то есть очная учеба может на определенных условиях проходить в самоуправлениях с кумулятивным 14-дневным показателем заболеваемости Covid-19 ниже 200 случаев на 100 000 населения.

Как сообщила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска, соответствие самоуправлений требованиям "безопасных школ" правительство будет пересматривать каждые две недели. 1

Если в самоуправлении в течение двух недель произойдет резкий прирост заболеваемости Covid-19 и ее 14-дневный уровень превысит 200 случаев на 100 000 человек, будет рассматриваться вопрос о том, как заболеваемость влияет на очное обучение в школах и выявлен ли вирус в самих учебных заведениях. В зависимости от этого будет приниматься решение о продолжении обучения на месте или возвращении к удаленной учебе.

С 1 марта будут возобновлены услуги парикмахера, маникюра и педикюра

​Окончательное решение по этому вопросу будет принято во вторник, 23 февраля.

Министерство экономики представило правительству концепцию безопасного оказания услуг красоты на основе анализа рисков, проведенного Инспекцией здравоохранения.

Министерство предложило правительству решить, разрешать ли с 1 марта все услуги красоты или только некоторые. Оценив риски и учитывая рекомендации Минздрава, правительство постановило, что с 1 марта будут доступны только услуги парикмахера, маникюр и педикюр. Предложено было также разрешить работать сертифицированным специалистам по медицинским услугам красоты, но это предложение не получило поддержки.

Начав обсуждение, премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что проблема индустрии красоты является эмоциональной, но необходимо найти ей практическое решение. 1

В свою очередь, министр экономики Янис Витенбергс сказал, что предлагается не "открыть или облегчить" работу индустрии красоты, а легализовать ее.

Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний, признал, что Минэкономики подготовило "очень хороший документ", что, однако, не означает, что оказываемые услуги будут эпидемиологически безопасными.

Формулируя решение правительства, премьер-министр признал, что народ устал от ограничений, кроме того, Covid-19 так скоро не исчезнет, поэтому Кариньш призвал научиться жить в новых условиях и принять решение по предложению Минздрава, предусматривающему разрешить работу отдельных представителей индустрии красоты.

"Минздрав предлагает открывать индустрию красоты немного медленнее. 1

Это означает, что из примерно 8000 человек, работающих в этой отрасли, около 6500 человек или большинство из них смогут возобновить работу", - сказал Кариньш.

Правительство выделило 83 млн евро на улучшение тестирования на Covid-19

Чтобы улучшить процедуры тестирования на Covid-19 и расширить тестирование, правительство выделило Министерству здравоохранения 83,23 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства.