Рижское "Динамо" потерпело десятое поражение подряд

Матч завершился со счётом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу российской команды. Это поражение стало для динамовцев десятым подряд.

Голами в составе победителей отметились Теему Пулккинен, Даниил Мисюль, Денис Баранцев, Денис Алексеев и Никита Черепанов. Единственная шайба в составе рижан на счету Роберта Букартса.

Видео: Лучшие моменты матча "Локомотив" - "Динамо"

Ранее команды трижды до этого сыграли между собой в сезоне. Все три матча выиграли ярославцы: два в основное время, один по буллитам.

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 56 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе "Локомотива" 76 очков и четвёртое место на "Западе".