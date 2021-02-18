Правительство Эстонии объявило о новых ограничениях

На две недели закрываются СПА и аквапарки, заведения общепита остаются открытыми при условии заполняемости в 50% и дистанцирования. В ресторанах нельзя будет находиться группой более шести человек, при этом необходимо соблюдать двухметровую дистанцию.
Также не будут закрыты кинотеатры и театры - при том же условии относительно заполняемости и ношения масок.
На общественных мероприятиях вводится ограничение в 200 человек при условии дистанцирования и 50-процентной заполняемости.
Правительство обратилось к предпринимателям с просьбой по возможности отправить работников на удаленную работу, а также попросило местные самоуправления усилить контроль за соблюдением требований коронабезопасности в общественном транспорте.