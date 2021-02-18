Чт, 18.02.2021
Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" - это просто слово. Из-за таких, как он, я отказываюсь говорить, что всего добился сам Арнольд Шварценеггер о Юрии Власове
Арнольд Шварценеггер о Юрии Власове
1 мин для прочтения

Правительство Эстонии объявило о новых ограничениях

Кая Каллас. ФОТО: RAIGO PAJULA/AFP

В четверг, 18 февраля, правительство Эстонии приняло решение о том, что после каникул школы уйдут на дистанционное обучение за исключением начальных классов и детей с особыми потребностями. Для учащихся начальной школы также сохраняется возможность посещать кружки по интересам, пишет Rus.Postimees.

На две недели закрываются СПА и аквапарки, заведения общепита остаются открытыми при условии заполняемости в 50% и дистанцирования. В ресторанах нельзя будет находиться группой более шести человек, при этом необходимо соблюдать двухметровую дистанцию.

Также не будут закрыты кинотеатры и театры - при том же условии относительно заполняемости и ношения масок.

На общественных мероприятиях вводится ограничение в 200 человек при условии дистанцирования и 50-процентной заполняемости.

Правительство обратилось к предпринимателям с просьбой по возможности отправить работников на удаленную работу, а также попросило местные самоуправления усилить контроль за соблюдением требований коронабезопасности в общественном транспорте.

Последние новости

НАВЕРХ
Back