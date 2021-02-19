Перекресток в Пурвциемсе, на котором можно за чужой счет быстро получить новый бампер

Эксперт в области безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис передаче 4.studija указал, что в этом месте, о котором СМИ сообщали уже ни раз, сложилась особая ситуация. Установленный перед перекрестком дорожный знак ясно показывает едущим в сторону Пурвциемса, что нужно будет перестроиться. Однако это по большей части принимают во внимание только едущие по правой полосе, на которой впереди неожиданно начинается полоса для общественного транспорта, тогда как едущие по средней полосе водители так и продолжают движение по своей траектории и рискую получить удар в бок. Что самое интересное - виновными будут они сами.

"Фактически мы совершаем только маневр перестроения. Это тот случай, когда я совершенно точно, с абсолютной уверенностью в собственной законопослушности могу въехать в бок этому Lexus", - говорит Ирбитис в момент, когда управляемый им автомобиль резко подрезает другая машина. "Испорченный день будет для нас обоих, но, если у меня цель получить новый бампер, я могу попытаться сделать это за счет его страховки ОСТА. Я совершенно спокойно могу на полной скорости въехать ему в бок и я буду прав, так как он уже сменил полосу, а я по знакам пытаюсь попасть туда, где мне надо ехать".

ФОТО: Скриншот видео

Другими словами, перекресток улицы Дзелзавас и Густава Земгале гатве стал местом, где случайно или специально можно попасть в аварию. Большая часть водителей, не осознавая опасности ситуации, может поцарапать свою машину, кроме того, надо помнить, что виновным будет тот, кто едет прямо по средней полосе.

В департаменте сообщения Рижской думы указали, что изменения были введены еще в прошлом году по предложению Rīgas satiksme, чтобы снизить задержки общественного транспорта. На предприятии признали, что необходимо время, чтобы привыкнуть к изменениям, однако Ирбитис указал, что по новым дорожным знакам не особо понятно, насколько нужно перестраиваться (на полосу или полуполосу), а также не видна горизонтальная маркировка, да и вообще - любое решение с изменением траектории полос - плохое решение, ведь совершенно естественно, что люди на прямой дороге хотят ехать прямо, а не перестраиваться внезапно на соседнюю полосу.