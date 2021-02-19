Правительство и партнеры обсудят меры поддержки в период кризиса Covid-19
Сегодня состоится заседание группы стратегического управления по ограничению Covid-19, которая обсудит меры поддержки в период пандемии.
Сегодня состоится заседание группы стратегического управления по ограничению Covid-19, которая обсудит меры поддержки в период пандемии.
Заседание в удаленном формате начнется в 10 часов.
В группу стратегического планирования входят отдельные отраслевые министры, представители работодателей, работников, самоуправлений, канцелярии президента, комиссий Сейма и гражданского общества. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, это довольно большая группа, в которой представители власти составляют меньшинство.
Комментируя необходимость создания такой группы, Кариньш ранее пояснил, что страна уже год живет в условиях пандемии Covid-19.
"Мы 11 месяцев живем в стрессовой ситуации, не зная, что будет. Одно дело, что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19, а другое дело в том, что общественность не знает, что примет это сумасшедшее правительство. Нам надо работать так, чтобы общество понимало, что мы делаем",
- сказал Кариньш.
Премьер-министр добавил, что пандемия Covid-19 закончится не скоро, поэтому цель группы стратегического планирования состоит в том, чтобы найти новый подход к управлению сдерживанием пандемии.
В качестве одной из проблем Кариньш выделил необходимость выявления той группы общества, которая в настоящее время не может претендовать на государственную антикризисную поддержку.