Пт, 19.02.2021
Это до сих пор небывалый способ поддержки, который я предлагала еще год назад - в начале пандемии. Я рада, что наконец удалось добиться поддержки в денежном выражении для значительной помощи Рамона Петравича, министр благосостояния
Рамона Петравича, министр благосостояния
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Правительство и партнеры обсудят меры поддержки в период кризиса Covid-19

Кришьянис Кариньш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня состоится заседание группы стратегического управления по ограничению Covid-19, которая обсудит меры поддержки в период пандемии.

 Заседание в удаленном формате начнется в 10 часов.

В группу стратегического планирования входят отдельные отраслевые министры, представители работодателей, работников, самоуправлений, канцелярии президента, комиссий Сейма и гражданского общества. По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, это довольно большая группа, в которой представители власти составляют меньшинство.

Комментируя необходимость создания такой группы, Кариньш ранее пояснил, что страна уже год живет в условиях пандемии Covid-19.

"Мы 11 месяцев живем в стрессовой ситуации, не зная, что будет. Одно дело, что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19, а другое дело в том, что общественность не знает, что примет это сумасшедшее правительство. Нам надо работать так, чтобы общество понимало, что мы делаем", 

- сказал Кариньш.

Премьер-министр добавил, что пандемия Covid-19 закончится не скоро, поэтому цель группы стратегического планирования состоит в том, чтобы найти новый подход к управлению сдерживанием пандемии.

В качестве одной из проблем Кариньш выделил необходимость выявления той группы общества, которая в настоящее время не может претендовать на государственную антикризисную поддержку.

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