Правительство и партнеры обсудят меры поддержки в период кризиса Covid-19

"Мы 11 месяцев живем в стрессовой ситуации, не зная, что будет. Одно дело, что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19, а другое дело в том, что общественность не знает, что примет это сумасшедшее правительство. Нам надо работать так, чтобы общество понимало, что мы делаем",