На Югле женщина выбрасывала из окна все подряд и оказалась на улице Твайку

Жильцы дома по улице Юглас, 21, уже длительное время вынуждены терпеть живущую на пятом этаже 31-летнюю женщину, потерявшую связь с реальностью.

Если до этого серьезных физических угроз соседка не выражала, то несколько дней назад произошло нечто, заставившее звать все службы безопасности и порядка. Из окна летели самые разные вещи. Выглядело так, что женщина пытается попасть бытовыми предметами в припаркованную у здания машину, указали жители.

В первый раз полиция приехала и развела руками, так как в квартиру стражей порядка не пустили. Однако на повторный вызов службы были готовы реагировать резко. К делу привлекли и пожарных, которые проникли в квартиру через окно пятого этажа.

Ближайшие соседи говорят, что к неадекватной женщине иногда приходят гости. Возможно, употребляют наркотики. И цветочные горшки в подъезде бились и раньше.

"Было много мусора, такое ощущение, что были и хорошие вещи, разбит горшок и хороший цветок, все это было в подъезде. Спрашивали, кто уберет", - рассказала жительница дома.

Запутавшаяся в себе женщина регулярно кричала на соседей, что людям нужно жить в деревне, а не в городе, где все являются рабами системы. Но больше всего ей мешал шум лопаты дворника. Его она на пятом этаже слышала довольно хорошо.

В полиции говорят - несмотря на то, что задержанная ранее попадала в поле зрения соседей, сейчас никакого дела не заведено, женщина помещена в стационар на улице Твайку. Самый реальный способ борьбы с такими соседями - попросить владельца квартиры разорвать договор аренды. Это дает возможность, что неадекватная женщина станет неприятным соседом для жителей другого дома.