Пт, 19.02.2021
В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда уровень заболеваемости по-прежнему очень высок, и нам необходимо найти способ его снизить, учитывая при этом, что усталость общества достигла критического уровня, а основные потребности, которые накопились у людей, нельзя бесконечно откладывать. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Латвия сегодня может получить 16 800 вакцин AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca ФОТО: BBC News

Сегодня планируется получить 16 800 доз вакцины от Covid-19 фармацевтической компании AstraZeneca, сообщили в Национальной службе здравоохранения.

В ближайшее время планируется также получить еще одну поставку вакцин Moderna и три поставки вакцин AstraZeneca.

В Латвии вакцинацию от коронавируса уже завершили 16 603 человека, что составляет около 0,9% населения страны.

В целом Латвия получила 54 225 вакцин от Covid-19 - 30 225 вакцин Pfizer/BioNTech, 7200 вакцин Moderna и 16 800 вакцин AstraZeneca.

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