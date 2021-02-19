5200 евро за участие! Великобритания начинает уникальное исследование Covid-19

Утверждено испытание, в котором примут участие до 90 проверенных, здоровых взрослых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет.

Эти люди будут подвержены действию Covid-19 в безопасной, контролируемой среде.

"Это довольно уникальные исследования, способные улучшить не только понимание инфекционных заболеваний, но и ускорить новый вид лечения", - сказал профессор экспериментальной медицины Лондонского колледжа Питер Опенов.

В качестве добровольцев будут выбраны молодые, здоровые люди, так как у них низкий риск осложнений.

Цель предварительного испытания, которое начнется в течение месяца, - установить минимальное количество вируса, необходимое для заражения.

Вирус будет введен в организм человека спустя два дня после скриннингового теста. После воздействия вируса за участниками будут наблюдать 24 часа в сутки минимум 14 дней, ежедневно будут брать образцы крови и анализы на Covid-19.

После выписки из больницы за участниками эксперимента будут наблюдать более года, чтобы ученые могли исследовать все длительные симптомы.