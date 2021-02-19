Министр экономики призовет правительство открыть все магазины

"Прошло две недели с того момента, как в отдельных магазинах мы отказались от списков товаров, лент и ограничительных барьеров, в то же время установив в торговых местах дополнительные требования безопасности и усилив контроль. Мы проанализировали ситуацию и видим, что принцип безопасной торговли себя оправдал. Предприятия торговой отрасли с пониманием относятся ко всем решениям правительства и социально ответственно ведут себя по отношению к клиентам, работникам и обществу в целом. Поэтому я готов предложить открыть все магазины", - отметил министр экономики.

По его мнению, если разрешить работать всем торговым местам, можно будет добиться лучшего разделения потока клиентов и соблюдения норм дистанцирования, кроме того, это снизит региональное неравенство и преимущество в конкуренции для отдельных коммерсантов. 28

"Переходный период был важным шагом в правильном направлении, чтобы дать возможность постепенно перейти к долгосрочным решениям для обеспечения безопасной торговли, а также изменить покупательские привычки общества.

Позволив работать всем торговым местам на одинаковых условиях, мы не только обеспечим жителям, в том числе пенсионерам и молодым мамочкам, возможность покупки необходимых и сезонных товаров, которые по различным причинам нельзя было приобрести два месяца, но и поддержим местных предпринимателей и маленьких производителей, которые сейчас вынуждены находиться в простое и перебиваться государственным пособием", - указал министр.

Напомним, 4 февраля правительство поддержало разработанную Министерством экономики модель свободной торговли, и с 8 февраля был начат постепенный переход на нее. Было установлено, что через три недели планируется пересмотреть и расширить спектр доступных товаров.