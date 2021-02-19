За сутки в пожарах погибли пять человек. Двое - в рижской девятиэтажке
В Латвии в четверг в пожарах погибли пять человек, сообщает агентство LETA.
В Латвии в четверг в пожарах погибли пять человек, сообщает агентство LETA.
Так, около 20 часов пожарные получили вызов в Риге, где в квартире девятиэтажного дома загорелись коридор, кухня и мебель на площади 20 квадратных метров и образовалось сильное задымление. Из здания были эвакуированы 45 человек.
В горящей квартире были найдены двое погибших, еще один человек был спасен и передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.
Кроме того, в четверг в Елгавском крае в результате пожара в жилом доме погибли три человека.
За прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба получила 52 вызова, 17 из которых были связаны с тушением пожаров, 24 - со спасательными работами, а 11 вызовов оказались ложными.