За сутки в пожарах погибли пять человек. Двое - в рижской девятиэтажке

Так, около 20 часов пожарные получили вызов в Риге, где в квартире девятиэтажного дома загорелись коридор, кухня и мебель на площади 20 квадратных метров и образовалось сильное задымление. Из здания были эвакуированы 45 человек.

В горящей квартире были найдены двое погибших, еще один человек был спасен и передан медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Кроме того, в четверг в Елгавском крае в результате пожара в жилом доме погибли три человека.