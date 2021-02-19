Фото ⟩ Ближний Восток засыпало снегом

В среду и четверг арктические воздушные массы принесли снег в отдельные регионы в Ливии, Сирии, Ливане, Иордании, Саудовской Аравии и Израиле.

В интернете стало популярным видео с верблюдами в Саудовской Аравии, которых удивила необычная погода:

Впрочем, есть у такой погоды и неприятные аспекты. Метель и буря в регионе вызвали обрывы линий электропередач, нарушили вакцинацию от Covid-19 и создали сложные условия в лагерях беженцев.