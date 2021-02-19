Пт, 19.02.2021
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Владимир Путин
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Фото ⟩ Ближний Восток засыпало снегом

ФОТО: Heidi Levine/SIPA / Heidi Levine/SIPA

Пейзажи Ближнего Востока на этой неделе отличаются от тех, что мы привыкли видеть. В некоторых странах выпал снег, сообщает Reuters.

В среду и четверг арктические воздушные массы принесли снег в отдельные регионы в Ливии, Сирии, Ливане, Иордании, Саудовской Аравии и Израиле.

Галерея: Снег на Ближнем Востоке

Местные жители, которые такую погоду видят редко, незамедлительно бросились предаваться зимним радостям, например, занялись лепкой снеговиков.

В интернете стало популярным видео с верблюдами в Саудовской Аравии, которых удивила необычная погода:

Впрочем, есть у такой погоды и неприятные аспекты. Метель и буря в регионе вызвали обрывы линий электропередач, нарушили вакцинацию от Covid-19 и создали сложные условия в лагерях беженцев.

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