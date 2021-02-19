Павлютс: открывать все магазины - безответственно

Напомним, министр экономики Янис Витенбергс на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению во вторник, 23 февраля, предложит распространить модель безопасной торговли на все магазины и полностью отказаться от списков разрешенных товаров.

Павлютс такое предложение назвал безответственным. "Это не то направление, в котором нужно двигаться. Нельзя так оперировать с общественным мнением, так как понятно, что нельзя открыть полностью всю торговлю", - отметил министр здравоохранения.

По словам Павлютса, это очередной случай, когда правительству надо учиться "говорить на одном языке". 2

Напомним, Витенбергс отметил, что прошло две недели с тех пор, как в отдельных магазинах отменены списки товаров, ограничительные ленты и заграждения, но введены более строгие требования к эпидемиологической безопасности и усилен контроль за их соблюдением.

"Мы проанализировали ситуацию и видим, что принцип безопасной торговли себя оправдал. Предприятия торговой отрасли с пониманием относятся ко всем решениям правительства и социально ответственно ведут себя по отношению к клиентам, работникам и обществу в целом. Поэтому я готов предложить открыть все магазины", - сказал министр.

По словам Витенбергса, если позволить работать всем местам торговли, это будет способствовать разделению потоков покупателей и соблюдению норм дистанцирования, а также уменьшит региональное неравенство и конкурентные преимущества для отдельных предприятий.