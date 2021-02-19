Видео ⟩ В Риге полиция трижды за день задерживала мужчину. В итоге он отправился в "наркологичку"

В первой половине дня его поймали за кражу у женщины, спустя пару часов он был задержан в связи с хулиганскими действиями в подъезде многоквартирного дома, а вечером - в связи с высказыванием угроз в адрес собственных родителей.

Ранним утром 14 февраля работники Земгальского управления муниципальной полиции Риги, патрулируя в Агенскалнсе, заметили женщину, которая взмахами рук призывала их остановиться. Дама рассказала, что некоторое время назад в продовольственный магазин зашел мужчина, которого ее дочь заметила шляющимся по помещениям для работников. Она незамедлительно рассказала об увиденном маме, в свою очередь мужчина бросился бежать.

Во время разговора женщина указала на мужчину, находящегося на другой стороне улицы. Кроме того, она рассказала, что из ее сумки пропал красный кошелек. Полиция незамедлительно бросилась за злоумышленником. Его несколько раз просили остановиться, угрожали даже применить электрошокер, однако он оставил это без внимания.

Только после длительной погони с применением электрошокера одному из полицейских удалось задержать беглеца. Вскоре после этого на место происшествия были вызваны дополнительные силы и мужчину обыскали. В тот момент кошелек женщины у него не нашли.

Однако пострадавшая выразила желание написать по поводу произошедшего заявление. В связи с этим на место происшествия прибыла и Госполиция. Стражи порядка обыскали ближайшую округу, чтобы выяснить, не выбросил ли задержанный кошелек по дороге. Однако через пару минут полицейские получили информацию, что кошелек найден в помещениях магазина.

Муниципальная полиция Риги оштрафовала мужчину на 70 евро за неподчинение, после чего задержанный в связи с кражей был передан Госполиции.

Спустя пару часов работники Земгальского управления муниципальной полиции Риги поехали на вызов в Торнякалнс, где снова встретили вышеупомянутого мужчину. После того, как сотрудники полиции отпустили его из участка, он решил навестить родителей. Там он после отказа одолжить денег устроил скандал.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка выставили мужчину из подъезда, в свою очередь родителям рекомендовали агрессивного сына домой не пускать.

Однако муниципальные полицейские столкнулись с ним снова, реагируя на повторный вызов родителей вечером. Они признались, что сын вернулся и сожалел о содеянном, поэтому они пожалели и впустили его в квартиру. Он снова попросил у родителей денег, а получив отказ, начал угрожать. Пара сказала, что им страшно находиться в одной квартире с сыном.