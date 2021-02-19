Медведев впервые вышел в финал Australian Open. Там его ждёт первая ракетка мира Новак Джокович

Полуфинальный поединок продолжался 2 часа 9 минут и завершился со счётом 6:4, 6:2, 7:5.

По ходу матча Медведев, занимающий четвёртое место в мировом рейтинге, выполнил 17 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов. Шестая ракетка мира грек Циципас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Счёт в личных встречах стал 6:1 в пользу россиянина.

Таким образом, 25-летний Медведев впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Его соперником в поединке за титул станет действующий чемпион, первая ракетка мира серб Новак Джокович.

На счету Джоковича 17 побед на турнирах "Большого шлема", восемь из которых он выиграл именно в Австралии. Для Медведева же это будет второй финал на турнирах "Большого шлема" - в 2019 году он уступил испанцу Рафаэлю Надалю на US Open.

Добавим, что Медведев не знает поражений уже 20 матчей подряд - это самая длинная серия в его карьере. Выступлением на Australian Open россиянин уже гарантировал себе третью строчку рейтинга. В случае победы он станет вторым.