Скриверская средняя школа решила пока не начинать очное обучение младших классов

В настоящее время два работающих в начальных классах представителя вспомогательного персонала заболели, два педагога находятся на карантине после контакта с больным Covid-19. Четыре семьи проинформировали руководство школы о том, что кто-то в семье в настоящее время инфицирован вирусом, и ученикам предписан карантин. При этом примерно половина учителей, работающих в классах начальной школы, находятся в группе риска. Принимая во внимание все эти обстоятельства, самоуправление и руководство школы пришли к соглашению, что очное обучение в школе с понедельника возобновлено не будет.