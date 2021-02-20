Сб, 20.02.2021
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"Рак - это повод улучшить грудь": основательница "Дождя" Наталья Синдеева о работе и личной жизни

ФОТО: Кадр из видео

Основательница и генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева стала героиней нового эпизода YouTube-шоу "Медузы" "Скажи Гордеевой". В беседе с журналисткой Катериной Гордеевой Синдеева рассказала о семье, работе и борьбе с раком. RUS TVNET приводит некоторые фрагменты беседы. 

О "Дожде"

Как прозвучало в выпуске, сейчас телеканал "Дождь" - это:

  • 2 000 3000 подписчиков в YouTube;
  • 24 000 000 уникальных зрителей;
  • 170 000 000 просмотров за январь.

По словам Натальи Синдеевой, на "Дожде" сейчас работают 170 сотрудников, а расходы на содержание телеканала составляют около 30 млн рублей в месяц (около 335 тысяч евро). В то же время прибыль телеканала за 2020 год составила 10-12 млн рублей (111 500 евро), то есть по миллиону рублей в месяц (11 000 евро). На вопрос ведущей, можно ли на это жить, основательница телеканала ответила: 

"Нет, на это жить нельзя, а потому это пока никак не бизнес".

На уточняющий вопрос Гордеевой, на что живет Наталья, она пояснила, что есть два источника доходов:

  • содержит муж - Александр Винокуров (медиаменеджер, соинвестор телеканала "Дождь" и совладелец сети клиник "Чайка"),
  • выступления с лекциями, за которые платят хорошие гонорары.

В то же время Наталья Синдеева предполагает, что если и дальше все пойдет как сейчас, то телеканал начнет зарабатывать и приносить деньги, однако вместе с этим она "боится прогнозировать", потому как ни в чем нельзя быть уверенным.

По ее признанию, неожиданный доход за последнее время принес YouTube, хотя это и не основной источник прибыли, но у него есть и другие преимущества, такие как аудитория и банально узнаваемость. 

Гордеева спросила: "Чем ты заплатишь за эти 170 000 000 (просмотров за январь. - Прим. ред.), на что Синдеева ответила:

"Я стараюсь не думать о последствиях и рисках, иначе у меня появляется страх".

По ее словам, она просит команду "не нарушать закон", то есть получать второе мнение и проверять факты, так как "любая ошибка очень дорого стоит".

О личном, раке и танцах

Говоря о личном, Наталья Синдеева много раз подчеркнула свою любовь к танцам, которыми занималась с детства и, по сути, никогда не прекращала. В определенный момент она пристрастилась к танго, которое в том числе помогает ей справиться с собственным эго.

По ее признанию, она всегда занимает роль ведущей, а танго - это тот танец, где ты "не можешь вести", возможно лишь 50 на 50.

Год и три месяца назад основательница "Дождя" узнала, что у нее рак груди, и тут снова помогло танго. "Я занималась танго, а это довольно близкие объятия, ты прижимаешься, и грудь твоя прямо чувствует тело... И у меня заболела правая грудь - чего-то покалывала, я побежала к врачу, тот к онкологу и на УЗИ - все чисто. Заодно проверили вторую грудь, у врача большие глаза: "Очень похоже на опухоль, не нравится мне", - сказал он".

Синдеева, хоть и понимала, что в семье не было онкологии по женской линии, все же в ожидании проверок готовила себя к тому, что будет плохой диагноз. Спустя пару дней врач сообщил, что у нее рак. 

"Мне было сложно говорить слово "рак", я подбирала другие слова, например, болячка", - вспомнила Наталья.

Сначала она заплакала, а потом поняла: "Сейчас самое главное не растеряться, не терять время, быстро все сделать - эта болезнь лечится". Тогда ее очень поддержал муж, они поговорили с детьми, рассказали сразу определенному кругу людей, и это все сработало - люди стали делиться контактами и полезными советами. Наталья быстро попала на операцию, был декабрь - и ей морально было важно сделать ее до Нового года. 

Теперь она говорит о раке с легкостью: "Я все время искала плюсы. Например, когда встал вопрос, что надо удалить достаточно большой кусок, я спросила: "А вы можете уменьшить мне грудь?". У меня достаточно большая грудь, и с возрастом она уже потеряла ту форму, что нравилась. Врач говорит: "Конечно". Мне сделали очень красивую грудь, как будто мне 20 лет. (...) Вторая грудь чуть-чуть отличается, но все хорошо", - поделилась Наталья. 

Сейчас ей, конечно, страшнее ходить на обследование, но очень важно найти точку опоры в любой ситуации, считает Синдеева. Наталья также пояснила, почему рассказала о своем диагнозе публично - она преследовала цель снять стигму с этой темы:

"Рак звучал как приговор, а это не приговор. Чтобы снять эту стигму, надо этим поделиться, и для меня это было осознанно". 

Синдеева также отметила, что заболевание очень сблизило ее с мужем: "Винокуров - святой, он был рядом, он внимательный, он заботливый, он очень сострадательный и сопереживает", - поделилась она. 

Однако, несмотря на то, что пара очень сплотилась в нелегкий момент болезни, сейчас Синдеева с супругом переживают кризис, обусловленный разными причинами, суть которых Наталья раскрывать не стала, отметив лишь, что все сложно. "Сейчас мы в сложной ситуации. Телеканал - это триггер, сильный триггер", - не стала скрывать она. 

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