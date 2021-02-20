"Рак - это повод улучшить грудь": основательница "Дождя" Наталья Синдеева о работе и личной жизни

О "Дожде"

Как прозвучало в выпуске, сейчас телеканал "Дождь" - это:

2 000 3000 подписчиков в YouTube;

24 000 000 уникальных зрителей;

170 000 000 просмотров за январь.

По словам Натальи Синдеевой, на "Дожде" сейчас работают 170 сотрудников, а расходы на содержание телеканала составляют около 30 млн рублей в месяц (около 335 тысяч евро). В то же время прибыль телеканала за 2020 год составила 10-12 млн рублей (111 500 евро), то есть по миллиону рублей в месяц (11 000 евро). На вопрос ведущей, можно ли на это жить, основательница телеканала ответила:

"Нет, на это жить нельзя, а потому это пока никак не бизнес".

На уточняющий вопрос Гордеевой, на что живет Наталья, она пояснила, что есть два источника доходов:

содержит муж - Александр Винокуров (медиаменеджер, соинвестор телеканала "Дождь" и совладелец сети клиник "Чайка"),

выступления с лекциями, за которые платят хорошие гонорары.

В то же время Наталья Синдеева предполагает, что если и дальше все пойдет как сейчас, то телеканал начнет зарабатывать и приносить деньги, однако вместе с этим она "боится прогнозировать", потому как ни в чем нельзя быть уверенным.

По ее признанию, неожиданный доход за последнее время принес YouTube, хотя это и не основной источник прибыли, но у него есть и другие преимущества, такие как аудитория и банально узнаваемость.

Гордеева спросила: "Чем ты заплатишь за эти 170 000 000 (просмотров за январь. - Прим. ред.), на что Синдеева ответила:

"Я стараюсь не думать о последствиях и рисках, иначе у меня появляется страх".

По ее словам, она просит команду "не нарушать закон", то есть получать второе мнение и проверять факты, так как "любая ошибка очень дорого стоит".

О личном, раке и танцах

Говоря о личном, Наталья Синдеева много раз подчеркнула свою любовь к танцам, которыми занималась с детства и, по сути, никогда не прекращала. В определенный момент она пристрастилась к танго, которое в том числе помогает ей справиться с собственным эго.

По ее признанию, она всегда занимает роль ведущей, а танго - это тот танец, где ты "не можешь вести", возможно лишь 50 на 50.

Год и три месяца назад основательница "Дождя" узнала, что у нее рак груди, и тут снова помогло танго. "Я занималась танго, а это довольно близкие объятия, ты прижимаешься, и грудь твоя прямо чувствует тело... И у меня заболела правая грудь - чего-то покалывала, я побежала к врачу, тот к онкологу и на УЗИ - все чисто. Заодно проверили вторую грудь, у врача большие глаза: "Очень похоже на опухоль, не нравится мне", - сказал он".